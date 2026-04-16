Wirtschaft

SPD erteilt Spahn bei RÃ¼ckkehr zur Atomkraft Absage

  • dts - 16. April 2026, 08:58 Uhr
Bild vergrößern: SPD erteilt Spahn bei RÃ¼ckkehr zur Atomkraft Absage
Atomkraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD erteilt Ãœberlegungen von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) eine klare Absage, Atomkraftwerke in Deutschland zu reaktivieren. ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese sagte der "Rheinischen Post": "TÃ¤glich grÃ¼ÃŸt das Murmeltier. Es ist nicht zielfÃ¼hrend, immer die gleichen Debatten zu fÃ¼hren."

Wiese ergÃ¤nzte, die Atomkraft sei "die teuerste und die gefÃ¤hrlichste aller Energien und die Endlagersuche fÃ¼r die Altlasten ist bis heute nicht geklÃ¤rt". Zudem sei die Kernenergie keine kurz- oder mittelfristig zur VerfÃ¼gung stehende Grundlast. "Unser Fokus liegt auf der Zukunft: auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien als Ã¶kologische, gÃ¼nstige und verlÃ¤ssliche LÃ¶sung. Flankiert durch moderne Gaskraftwerke und Batteriespeicher", sagte Wiese.

Spahn hatte sich am Mittwochabend bei einem Innovationskongress seiner Fraktion fÃ¼r eine erneute Debatte Ã¼ber einen Wiedereinstieg in die Atomkraft und die Reaktivierung der zuletzt abgeschalteten Reaktoren ausgesprochen. "Es gibt Studien, die sagen, dass die stillgelegten Reaktoren der letzten Jahre mit um die neun, zehn Milliarden Euro wieder ans Netz gehen kÃ¶nnten", sagte Spahn.

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