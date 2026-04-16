Studie: Bei Kommunen kommen nur 12 Prozent des SondervermÃ¶gens an

Rathaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Von den schuldenfinanzierten Mitteln des SondervermÃ¶gens Infrastruktur und Klimaschutz kommen nur rund zwÃ¶lf Prozent bei den Kommunen an. Dies zeigt eine neue Studie des MÃ¼nchener Ifo-Instituts.



"Die BundeslÃ¤nder erhalten insgesamt 100 Milliarden Euro. Von diesem Anteil geben sie etwa 60 Prozent an die Kommunen weiter. Das steht in keinem VerhÃ¤ltnis zum Investitionsanteil der Kommunen, der Ã¼ber die HÃ¤lfte aller Ã¶ffentlichen Investitionen ausmacht. Der Anteil der LÃ¤nder an den Ã¶ffentlichen Gesamtinvestitionen betrÃ¤gt 17 Prozent", sagte Ifo-Forschungsprofessor Sebastian Blesse von der UniversitÃ¤t Leipzig.



"Angesichts der problematischen Finanzlage der Kommunen in Deutschland dÃ¼rften die Mittel aus dem SondervermÃ¶gen kaum zusÃ¤tzliche Wachstumsimpulse entfalten, sondern allenfalls den aktuellen RÃ¼ckgang der kommunalen Investitionen bremsen", sagte Mario Hesse, Ã–konom an der UniversitÃ¤t Leipzig und Co-Autor der Studie.



Von dem Geld, das die LÃ¤nder aus dem SondervermÃ¶gen erhalten, geben Nordrhein-Westfalen 68 Prozent, Baden-WÃ¼rttemberg 67 Prozent, Hessen und Schleswig-Holstein jeweils 63 Prozent an die Kommunen weiter. Rheinland-Pfalz stockt die Mittel aus den SondervermÃ¶gen mit weiteren Landesmitteln auf und gibt dadurch sogar 72 Prozent an die Kommunen weiter. FÃ¼r Bayern und Sachsen belaufen sich die Anteile auf 60 bis 70 Prozent.



Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und das Saarland geben jeweils etwa 60 Prozent der Gelder aus dem SondervermÃ¶gen weiter. Brandenburg kommt wegen VorwegabzÃ¼gen fÃ¼r Gesundheitsversorgung und Digitalisierung lediglich auf 50 Prozent. ThÃ¼ringen hat aufgrund eines separaten Finanzpakets fÃ¼r die Kommunen erst sehr spÃ¤t Position bezogen und wird zunÃ¤chst nur 43 Prozent seines Anteils am SondervermÃ¶gen an die Kommunen weitergeben.



Die Verteilung der Mittel auf die LÃ¤nder erfolgt in Anlehnung an den KÃ¶nigsteiner SchlÃ¼ssel zu einem Drittel nach der Einwohnerzahl und zu zwei Dritteln nach der Finanzkraft im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Dies fÃ¼hrt dazu, dass die finanzstarken BundeslÃ¤nder einen erstaunlich hohen Anteil am Gesamtpaket erhalten: Ein Drittel der 100 Milliarden entfallen auf Hamburg, Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg. Bei der Verteilung innerhalb der LÃ¤nder auf die einzelnen Kommunen kommen vorrangig pauschale Verteilungsmechanismen zum Einsatz. Auf bÃ¼rokratische Antragsverfahren wird nur in einem geringen Umfang gesetzt. Dies erhÃ¶ht die Chancen, dass die Mittel aus dem SondervermÃ¶gen schnell vor Ort wirken kÃ¶nnen.

