Wirtschaft

Studie: Bei Kommunen kommen nur 12 Prozent des SondervermÃ¶gens an

  • dts - 16. April 2026, 09:12 Uhr
Bild vergrößern: Studie: Bei Kommunen kommen nur 12 Prozent des SondervermÃ¶gens an
Rathaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Von den schuldenfinanzierten Mitteln des SondervermÃ¶gens Infrastruktur und Klimaschutz kommen nur rund zwÃ¶lf Prozent bei den Kommunen an. Dies zeigt eine neue Studie des MÃ¼nchener Ifo-Instituts.

"Die BundeslÃ¤nder erhalten insgesamt 100 Milliarden Euro. Von diesem Anteil geben sie etwa 60 Prozent an die Kommunen weiter. Das steht in keinem VerhÃ¤ltnis zum Investitionsanteil der Kommunen, der Ã¼ber die HÃ¤lfte aller Ã¶ffentlichen Investitionen ausmacht. Der Anteil der LÃ¤nder an den Ã¶ffentlichen Gesamtinvestitionen betrÃ¤gt 17 Prozent", sagte Ifo-Forschungsprofessor Sebastian Blesse von der UniversitÃ¤t Leipzig.

"Angesichts der problematischen Finanzlage der Kommunen in Deutschland dÃ¼rften die Mittel aus dem SondervermÃ¶gen kaum zusÃ¤tzliche Wachstumsimpulse entfalten, sondern allenfalls den aktuellen RÃ¼ckgang der kommunalen Investitionen bremsen", sagte Mario Hesse, Ã–konom an der UniversitÃ¤t Leipzig und Co-Autor der Studie.

Von dem Geld, das die LÃ¤nder aus dem SondervermÃ¶gen erhalten, geben Nordrhein-Westfalen 68 Prozent, Baden-WÃ¼rttemberg 67 Prozent, Hessen und Schleswig-Holstein jeweils 63 Prozent an die Kommunen weiter. Rheinland-Pfalz stockt die Mittel aus den SondervermÃ¶gen mit weiteren Landesmitteln auf und gibt dadurch sogar 72 Prozent an die Kommunen weiter. FÃ¼r Bayern und Sachsen belaufen sich die Anteile auf 60 bis 70 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und das Saarland geben jeweils etwa 60 Prozent der Gelder aus dem SondervermÃ¶gen weiter. Brandenburg kommt wegen VorwegabzÃ¼gen fÃ¼r Gesundheitsversorgung und Digitalisierung lediglich auf 50 Prozent. ThÃ¼ringen hat aufgrund eines separaten Finanzpakets fÃ¼r die Kommunen erst sehr spÃ¤t Position bezogen und wird zunÃ¤chst nur 43 Prozent seines Anteils am SondervermÃ¶gen an die Kommunen weitergeben.

Die Verteilung der Mittel auf die LÃ¤nder erfolgt in Anlehnung an den KÃ¶nigsteiner SchlÃ¼ssel zu einem Drittel nach der Einwohnerzahl und zu zwei Dritteln nach der Finanzkraft im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Dies fÃ¼hrt dazu, dass die finanzstarken BundeslÃ¤nder einen erstaunlich hohen Anteil am Gesamtpaket erhalten: Ein Drittel der 100 Milliarden entfallen auf Hamburg, Bayern und Baden-WÃ¼rttemberg. Bei der Verteilung innerhalb der LÃ¤nder auf die einzelnen Kommunen kommen vorrangig pauschale Verteilungsmechanismen zum Einsatz. Auf bÃ¼rokratische Antragsverfahren wird nur in einem geringen Umfang gesetzt. Dies erhÃ¶ht die Chancen, dass die Mittel aus dem SondervermÃ¶gen schnell vor Ort wirken kÃ¶nnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Chilenischer PrÃ¤sident kÃ¼ndigt tiefgreifende Wirtschaftsreformen an
    Chilenischer PrÃ¤sident kÃ¼ndigt tiefgreifende Wirtschaftsreformen an

    Chiles neuer ultrarechter PrÃ¤sident JosÃ© Antonio Kast hat seine PlÃ¤ne fÃ¼r eine groÃŸ angelegte Wirtschaftsreform vorgelegt. Das am Mittwoch (Ortszeit) vorgestellte erste

    Mehr
    SPD erteilt Spahn bei RÃ¼ckkehr zur Atomkraft Absage
    SPD erteilt Spahn bei RÃ¼ckkehr zur Atomkraft Absage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD erteilt Ãœberlegungen von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) eine klare Absage, Atomkraftwerke in Deutschland zu reaktivieren.

    Mehr
    Spahn will neue Debatte Ã¼ber Kernenergie
    Spahn will neue Debatte Ã¼ber Kernenergie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat sich fÃ¼r eine erneute gesellschaftliche Debatte Ã¼ber die RÃ¼ckkehr zur Kernenergie und die

    Mehr
    Chinesische Wirtschaft trotz Nahost-Krieg im ersten Quartal stabil
    Chinesische Wirtschaft trotz Nahost-Krieg im ersten Quartal stabil
    CDU-Politiker fordern VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts Ã¼ber zwei Monate hinaus
    CDU-Politiker fordern VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts Ã¼ber zwei Monate hinaus
    Weiterhin kaum FlÃ¼ge - Betrieb der Lufthansa wegen Streiks massiv beeintrÃ¤chtigt
    Weiterhin kaum FlÃ¼ge - Betrieb der Lufthansa wegen Streiks massiv beeintrÃ¤chtigt
    Kabinenpersonal und Piloten der Lufthansa streiken
    Kabinenpersonal und Piloten der Lufthansa streiken
    Neuer MÃ¼nchner OberbÃ¼rgermeister stellt RÃ¼ckkehr von Eisbachwelle bis Sommer in Aussicht
    Neuer MÃ¼nchner OberbÃ¼rgermeister stellt RÃ¼ckkehr von Eisbachwelle bis Sommer in Aussicht
    Bundeswehr: Zahl der Bewerber steigt im ersten Quartal um 20 Prozent
    Bundeswehr: Zahl der Bewerber steigt im ersten Quartal um 20 Prozent
    Umfrage: CDU in Schleswig-Holstein trotz Verlusten vorne - GrÃ¼ne legen zu
    Umfrage: CDU in Schleswig-Holstein trotz Verlusten vorne - GrÃ¼ne legen zu
    Bundestagsabgeordneter Pantisano kandidiert fÃ¼r Linken-Vorsitz
    Bundestagsabgeordneter Pantisano kandidiert fÃ¼r Linken-Vorsitz
    Statistik: Weniger Elterngeldbezieher - konstanter VÃ¤teranteil
    Statistik: Weniger Elterngeldbezieher - konstanter VÃ¤teranteil
    35-JÃ¤hriger beim Aussteigen auf Autobahn tÃ¶dlich von Lastwagen erfasst
    35-JÃ¤hriger beim Aussteigen auf Autobahn tÃ¶dlich von Lastwagen erfasst

    Top Meldungen

    Verdi fordert weitere MaÃŸnahmen gegen steigende Spritpreise
    Verdi fordert weitere MaÃŸnahmen gegen steigende Spritpreise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hÃ¤lt die geplante Senkung der Energiesteuer fÃ¼r unzureichend. "Wenn die Kraftstoffpreise

    Mehr
    Modellrechnung: Gutverdiener sparen deutlich mehr durch Tankrabatt
    Modellrechnung: Gutverdiener sparen deutlich mehr durch Tankrabatt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Energiesteuern auf Benzin und Diesel kommt Ã¼berwiegend einkommensstarken Haushalten zugute. Das geht aus einer

    Mehr
    GrÃ¼nderverband erwartet GeschÃ¤ftsaufgaben wegen Gesundheitsreform
    GrÃ¼nderverband erwartet GeschÃ¤ftsaufgaben wegen Gesundheitsreform

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung fÃ¼r Ehepartner warnt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts