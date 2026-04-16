Wirtschaft

Chilenischer PrÃ¤sident kÃ¼ndigt tiefgreifende Wirtschaftsreformen an

  • AFP - 16. April 2026, 09:09 Uhr
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Kast bei der Fernsehansprache
Bild: AFP

Chiles neuer ultrarechter PrÃ¤sident JosÃ© Antonio Kast hat seine PlÃ¤ne fÃ¼r eine groÃŸ angelegte Wirtschaftsreform vorgelegt. Das Paket umfasst mehr als 40 MaÃŸnahmen, darunter die Senkung der KÃ¶rperschaftssteuer.

Chiles neuer ultrarechter PrÃ¤sident JosÃ© Antonio Kast hat seine PlÃ¤ne fÃ¼r eine groÃŸ angelegte Wirtschaftsreform vorgelegt. Das am Mittwoch (Ortszeit) vorgestellte erste Reformpaket des PrÃ¤sidenten umfasst mehr als 40 MaÃŸnahmen, darunter die Senkung der KÃ¶rperschaftssteuer. Kast, der im MÃ¤rz ins Amt eingefÃ¼hrt worden war, nannte die Reformen in einer Fernsehansprache ein "Projekt des nationalen Wiederaufbaus".Â 

Konkret will Kast die KÃ¶rperschaftssteuer fÃ¼r Unternehmen von 27 Prozent auf 23 Prozent senken. Gesenkt werden soll auch die Mehrwertsteuer beim Kauf neuer Wohnungen. Kurz nach seiner AmtsÃ¼bernahme im MÃ¤rz hatte Kast bereits die Budgets der Ministerien zusammengestrichen und MaÃŸnahmen zur Stabilisierung der Kraftstoffpreise abgeschafft, was zu einem sprunghaften Anstieg der Benzin- und Dieselpreise gefÃ¼hrt hatte.Â 

"Wir werden die Stagnation durchbrechen", sagte Kast am Mittwoch in der Fernsehansprache. Sein Ziel sei es, die Arbeitslosenquote bis 2030 auf 6,5 Prozent zu reduzieren und Wachstumsraten in HÃ¶he von vier Prozent zu erreichen. AuÃŸerdem wolle er das Haushaltsdefizit verringern.Â 

Die Opposition beklagte, die MaÃŸnahmen kÃ¤men "nur den reichsten Haushalten" zugute, wÃ¤hrend Ã¶ffentliche Ausgaben fÃ¼r BedÃ¼rftige gestrichen wÃ¼rden. FÃ¼r die Umsetzung vieler Reformen benÃ¶tigt Kast eine Mehrheit im Parlament, das allerdings zersplittert ist.Â 

Kast war Anfang MÃ¤rz als neuer chilenischer PrÃ¤sident vereidigt worden. Der deutschstÃ¤mmige Sohn eines Wehrmachtssoldaten und Vater von neun Kindern hatte die Stichwahl um die chilenische PrÃ¤sidentschaft im Dezember fÃ¼r sich entschieden.Â Im Wahlkampf hatte der 60-jÃ¤hrige damit geworben, die KriminalitÃ¤t zu bekÃ¤mpfen, alle Migranten ohne gÃ¼ltige Papiere abzuschieben und die chilenische Wirtschaft anzukurbeln.

Wie weitere sÃ¼damerikanische LÃ¤nder vollzog Chile bei der PrÃ¤sidentschaftswahl einen Rechtsruck.Â 

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