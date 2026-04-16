Bundestagsabgeordneter Pantisano kandidiert fÃ¼r Linken-Vorsitz

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Der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano will Linken-Parteichef werden und kandidiert beim Parteitag Ende Juni fÃ¼r den Vorsitz. 'Ich gehe diesen Schritt in groÃŸer Demut', schrieb er auf seiner Website.

Der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano will Linken-Parteichef werden und kandidiert beim Parteitag Ende Juni fÃ¼r den Vorsitz. "Ich gehe diesen Schritt in groÃŸer Demut", schrieb er am Donnerstag auf seiner Website. Er will damit auf Linken-Parteichef Jan van Aken folgen, der am Mittwoch erklÃ¤rt hatte, aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht noch einmal anzutreten. Pantisano kÃ¶nnte den Vorsitz dann gemeinsam mit Ines Schwerdtner fÃ¼hren, die bereits erklÃ¤rt hatte, nochmal antreten zu wollen.



Der 46-jÃ¤hrige Pantisano stammt aus Waiblingen nahe Stuttgart und sitzt seit dem vergangenen Jahr im Bundestag. Er ist dort auch Fraktionsvize. Der verheiratete Vater zweier Kinder hat italienische Eltern, die in seinem Geburtsjahr nach Deutschland kamen, "um ihren vier Kindern ein besseres Leben zu ermÃ¶glichen", wie Pantisano schreibt.



Zu seinem Hauptaugenmerk zÃ¤hlt Pantisano den Einsatz fÃ¼r eine vielfÃ¤ltige und inklusive Gesellschaft. Nun will er nach eigenen Worten an den Erfolg der Linkspartei im vergangenen Jahr anknÃ¼pfen. Die Linke habe sich mit van Aken und Schwerdtner "erneuert und stabilisiert", erklÃ¤rte er.Â "Die Linke war das Comeback des Jahres bei der Bundestagswahl." Er wolle nun daran anknÃ¼pfen und sich gegen rechts stellen sowie dafÃ¼r kÃ¤mpfen, "das Leben der arbeitenden Menschen wieder bezahlbar" zu machen.



"Die Linke ist jÃ¼nger, westlicher und feministischer, aber auch migrantischer geworden und ich finde, ich passe da gut rein als Kandidat", sagte Pantisano der ARD. Schwerdtner ergÃ¤nzte, Pantisano kenne die Partei "seit Jahren in und auswendig und er weiÃŸ aber auch, wie man die Menschen erreicht". Beide hÃ¤tten in der Vergangenheit bereits sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, weshalb sie sich eine Doppelspitze mit ihm gut vorstellen kÃ¶nne.



Van Aken hatte am Mittwoch erklÃ¤rt, aus gesundheitlichen GrÃ¼nden sein Amt im Juni niederzulegen. Sein Mandat im Bundestag werde er bis zum Ende der Legislaturperiode ausÃ¼ben "und weiterhin der Partei zur VerfÃ¼gung stehen, im Rahmen des dann MÃ¶glichen".