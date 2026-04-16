35-JÃ¤hriger beim Aussteigen auf Autobahn tÃ¶dlich von Lastwagen erfasst

Notarzt bei Ãœbung

Ein 35-JÃ¤hriger ist beim Aussteigen auf einer Autobahn in Niedersachsen tÃ¶dlich von einem Lastwagen erfasst worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort, wie die Polizei Delmenhorst mitteilte.

Ein 35-JÃ¤hriger ist beim Aussteigen auf einer Autobahn in Niedersachsen tÃ¶dlich von einem Lastwagen erfasst worden. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort, wie die Polizei Delmenhorst am Donnerstag mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Donnerstag auf der A1 nahe Harpstedt.Â



Den Ermittlungen zufolge kam der 35-JÃ¤hrige in einer Baustelle aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und kam in einem GrÃ¼nstreifen direkt neben dem baustellenbedingt zu befahrenden Seitenstreifen zum Stehen. Die Polizei geht davon aus, dass er beim Aussteigen von einem unbekannt gebliebenen Lastwagen erfasst und auf die StraÃŸe geschleudert wurde.



AnschlieÃŸend wurde der Mann noch von zwei weiteren Lastwagen erfasst. RettungskrÃ¤fte konnten nur noch den Tod des 35-JÃ¤hrigen feststellen. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg blieb Ã¼ber Stunden gesperrt.Â Erst am Vormittag wurde sie wieder freigegeben.