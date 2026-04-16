Umfrage: CDU in Schleswig-Holstein trotz Verlusten vorne - GrÃ¼ne legen zu

Wahlurne bei Landtagswahl

Die CDU liegt in Schleswig-Holstein einer aktuellen Umfrage zufolge trotz Verlusten weiter vorn. 33 Prozent wÃ¼rden der Partei derzeit ihre Stimme geben, wie aus einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR hervorgeht.

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein liegt die CDU dort einer aktuellen Umfrage zufolge trotz Verlusten weiter vorn. 33 Prozent wÃ¼rden der Partei ihre Stimme geben, wenn am Sonntag gewÃ¤hlt wÃ¼rde, wie aus einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Befragung von Infratest dimap fÃ¼r den Norddeutschen Rundfunk (NDR) hervorgeht. Das sind fÃ¼nf Prozent weniger als bei der letzten Umfrage im April 2023. Die GrÃ¼nen legen gegenÃ¼ber der letzten Umfrage um zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent zu.



Die SPD verliert der Umfrage zufolge drei Prozentpunkte und kommt auf zwÃ¶lf Prozent. Die FDP liegt bei vier Prozent und verzeichnet damit ein Minus von vier Prozentpunkten gegenÃ¼ber der vorherigen Umfrage. Damit kÃ¤men die Liberalen aktuell nicht in den Landtag. Der SÃ¼dschleswigsche WÃ¤hlerverband (SSW) verliert laut Infratest Dimap zwei Prozentpunkten und wÃ¼rde derzeit von fÃ¼nf Prozent der Wahlberechtigten gewÃ¤hlt.Â



Die AfD, die derzeit nicht im Kieler Landtag vertreten ist, legt in der WÃ¤hlergunst deutlich zu und kommt auf 15 Prozent. Sie wÃ¤re damit drittstÃ¤rkste Kraft noch vor der SPD. Im Vergleich zur Befragung von 2023 gewinnt sie sieben Prozentpunkte dazu. Die Linke, die zur Zeit ebenfalls nicht im Landesparlament sitzt, kommt auf sechs Prozent.Â



In Schleswig-Holstein wird am 18. April 2027 ein neuer Landtag gewÃ¤hlt, also in fast genau einem Jahr. Derzeit regiert dort eine Koalition aus CDU und GrÃ¼nen unter MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU). Der neuen Umfrage zufolge hÃ¤tte das BÃ¼ndnis weiterhin eine Mehrheit. Weitere politisch realistische Koalitionsoptionen gÃ¤be es bei einem entsprechenden Wahlergebnis demnach nicht.Â



Mit der aktuellen schwarz-grÃ¼nen Landesregierung zeigten sich in der Umfrage 58 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden - das ist im Vergleich mit anderen BundeslÃ¤ndern laut NDR der hÃ¶chste Zufriedenheitswert. Auch bei AnhÃ¤ngern anderer Parteien ist die Zustimmung hoch: So sind etwa 71 Prozent der SPD-AnhÃ¤nger zufrieden oder sehr zufrieden mit der Landesregierung.Â



Infratest dimap befragte in der Zeit zwischen dem 8. und 13. April rund 1150 Wahlberechtigte in Schleswig-Holstein.Â