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Bundeswehr: Zahl der Bewerber steigt im ersten Quartal um 20 Prozent

  • AFP - 16. April 2026, 09:59 Uhr
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Werbestand der Bundeswehr
Bild: AFP

Die Bundeswehr hat im ersten Quartal dieses Jahres einen steigenden Zulauf an Bewerberinnen und Bewerbern verzeichnet. Bis zum Ende MÃ¤rz hÃ¤tten sich rund 22.700 Menschen fÃ¼r eine militÃ¤rische Laufbahn beworben - ein Plus von 20 Prozent.

Die Bundeswehr hat im ersten Quartal dieses Jahres einen steigenden Zulauf an Bewerberinnen und Bewerbern verzeichnet. Bis Ende MÃ¤rz hÃ¤tten sich rund 22.700 Menschen fÃ¼r eine militÃ¤rische Laufbahn beworben - ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Neueinstellungen habe bei 5800 gelegen, dies seien zehn Prozent mehr als im Vorjahresquartal.Â Auch die Zahl der Freiwillig Wehrdienstleistenden und kurzdienenden Zeitsoldaten sei im Jahresverlauf gestiegen - um 13,5 Prozent auf 12.700.Â 

Die GesamtstÃ¤rke des aktiven militÃ¤rischen Personals der Bundeswehr betrÃ¤gt den Angaben zufolge aktuell rund 185.400 Soldatinnen und Soldaten, ein Zuwachs von rund 3300 Menschen im Vergleich zum MÃ¤rz 2025. Das Verteidigungsministerium wies darauf hin, dass die GesamtpersonalstÃ¤rke saisonalen Schwankungen unterliege, da insbesondere im FrÃ¼hjahr erfahrungsgemÃ¤ÃŸ viele Soldatinnen und Soldaten zu ihrem Dienstzeitende planmÃ¤ÃŸig ausschieden.Â 

Das Verteidigungsministerium sprach von einem insgesamt positiven Personaltrend. "Besonders erfreulich ist dabei das hohe Interesse an der attraktiven Arbeitgeberin Bundeswehr, was sich in den hohen Bewerbungen und Einstellungsquoten widerspiegelt", erklÃ¤rte das Ministerium.

Seit Jahresbeginn sucht die Bundeswehr aktiv mehr junge Menschen, die freiwillig Wehrdienst leisten. Hintergrund sind neue Nato-Vorgaben angesichts der erhÃ¶hten Bedrohung durch Russland. Demnach muss Deutschland bis 2035 im Krisen- und KriegsfallÂ rund 460.000 Soldatinnen und Soldaten bereitstellen kÃ¶nnen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will dafÃ¼r die PersonalstÃ¤rke der Bundeswehr bis 2035 auf rund 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten erhÃ¶hen. Zudem soll die Zahl der einsatzbereiten Reservistinnen und Reservisten auf 200.000 steigen und damit mehr als verdoppelt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, sieht die ab diesem Jahr geltende Wehrdienstreform vor, dass 18-jÃ¤hrige MÃ¤nner ab Jahrgang 2008 verpflichtend einen Fragebogen ausfÃ¼llen und zur Musterung gehen mÃ¼ssen. Die Entscheidung fÃ¼r den Wehrdienst an sich bleibt aber vorerst freiwillig. FÃ¼r Frauen ist sowohl das AusfÃ¼llen des Fragebogens als auch die Musterung freiwillig.Â 

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