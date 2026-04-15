Politik

Peru: Rechtsextremer PrÃ¤sidentschaftskandidat fordert Annullierung der Wahl

  • AFP - 15. April 2026, 04:04 Uhr
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Rafael LÃ³pez Aliaga
Bild: AFP

Der rechtsextreme peruanische PrÃ¤sidentschaftskandidat Rafael LÃ³pez Aliaga hat eine Annullierung der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl gefordert. LÃ³pez Aliaga erklÃ¤rte, ohne Beweise vorzulegen, dass es Wahlbetrug gegeben habe.

Der rechtsextreme peruanische PrÃ¤sidentschaftskandidat Rafael LÃ³pez Aliaga hat eine Annullierung der ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl gefordert. Vor Journalisten erhob LÃ³pez Aliaga am Dienstag (Ortszeit) BetrugsvorwÃ¼rfe, ohne Beweise vorzulegen, und forderte die Wahlkommission auf, zu "handeln, diesen gesamten Prozess fÃ¼r null und nichtig zu erklÃ¤ren oder herauszufinden, wie man das lÃ¶st". Der frÃ¼here BÃ¼rgermeister von Lima befindet sich in einem engen Dreikampf um den zweiten Platz bei der Wahl am Sonntag.

Im Onlinedienst Facebook rief LÃ³pez Aliaga seine AnhÃ¤nger zudem auf, auf die StraÃŸe zu gehen. "Lasst sie uns nicht unsere Zukunft stehlen", erklÃ¤rte er.

Nach AuszÃ¤hlung von 80 Prozent der Stimmen lag die rechtspopulistische Kandidatin Keiko Fujimori bei rund 17 Prozent der Stimmen. Die Tochter des wegen Korruption verurteilten frÃ¼heren Staatschefs Alberto Fujimori gilt als UnterstÃ¼tzerin von US-PrÃ¤sident Donald Trump und hat im Wahlkampf angekÃ¼ndigt, US-Investoren nach Peru zu holen und AuslÃ¤nder auszuweisen.

Der Vorsprung von LÃ³pez Aliaga auf den sozialdemokratischen Kandidaten Jorge Nieto und den linken Ex-Minister Roberto SÃ¡nchez schrumpfte mit zunehmender AuszÃ¤hlung der Stimmen. LÃ³pez Aliaga kam den jÃ¼ngsten Teilergebnissen zufolge auf 12,5 Prozent, gegenÃ¼ber 11,6 Prozent fÃ¼r Nieto und 10,7 Prozent fÃ¼r SÃ¡nchez. Der Zweitplatzierte tritt in einer Stichwahl im Juni voraussichtlich gegen Fujimori an. Der 65-jÃ¤hrige LÃ³pez Aliaga hatte im Wahlkampf versprochen, "Jagd" auf venezolanische Migranten zu machen.

Bei der Wahl eines neuen Staatsoberhauptes und auch eines neuen Parlaments hatte es teilweise Probleme mit den Wahlunterlagen gegeben. Deshalb blieben am Sonntagabend in vielen Orten die Wahllokale lÃ¤nger geÃ¶ffnet als geplant. Am Montag Ã¶ffneten einige Wahllokale nochmal.

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