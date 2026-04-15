Bundeskabinett berÃ¤t Ã¼ber Entlastung fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen

Bundeskanzleramt

Das Bundeskabinett berÃ¤t am Mittwochvormittag unter anderem Ã¼ber einen Gesetzentwurf zur Entlastung von LÃ¤ndern und Kommunen. Dabei geht es besonders um kommunale Altschulden.

Das Bundeskabinett berÃ¤t am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) unter anderem Ã¼ber einen Gesetzentwurf zur Entlastung von LÃ¤ndern und Kommunen. Laut der Vorlage des Bundesfinanzministeriums soll bis 2029 jÃ¤hrlich insgesamt rund eine Milliarde Euro von Seiten der LÃ¤nder an finanzschwache StÃ¤dte und Gemeinden flieÃŸen. Der Bund soll seinerseits die LÃ¤nder entlasten.



Konkret sieht der Gesetzentwurf dafÃ¼r vor, dass bis 2029 die finanzstÃ¤rkeren LÃ¤nder, die im LÃ¤nderfinanzausgleich Zahlungen leisten, um insgesamt 400 Millionen Euro entlastet werden. Im selben Zeitraum unterstÃ¼tzt der Bund finanzschwache LÃ¤nder mit insgesamt 250 Millionen Euro jÃ¤hrlich fÃ¼r die Bedienung von kommunalen Altschulden. Ostdeutsche LÃ¤nder werden zudem bei Rentenzahlungen aus Versorgungssystemen der frÃ¼heren DDR unterstÃ¼tzt.