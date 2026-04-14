Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig

ZapfsÃ¤ulen an einer Tankstelle

Die Preise an den ZapfsÃ¤ulen in Deutschland sind zuletzt wieder gestiegen. Am Montag kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt 2,300 Euro und damit 0,7 Cent mehr als am Vortag. Super E10 verteuerte sich um 0,7 Cent auf 2,107 Euro.

Die Preise an den ZapfsÃ¤ulen in Deutschland sind zuletzt wieder gestiegen. Am Montag kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt 2,300 Euro und damit 0,7 Cent mehr als am Vortag, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Super E10 verteuerte sich demnach ebenfalls um 0,7 Cent, der Preis lag damit am Montag bei 2,107 Euro.Â



Seit dem 1. April, der EinfÃ¼hrung des sogenannten Ã–sterreich-Modells, waren die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel an sechs Tagen in Folge gestiegen. Nach VerkÃ¼ndung einer zweiwÃ¶chigen Waffenruhe im Iran-Krieg am 7. April sanken die Preise. Doch nach der AnkÃ¼ndigung von US-PrÃ¤sident Donald Trump, die StraÃŸe von Hormus zu blockieren, kletterte der Ã–lpreis wieder deutlich. Am Montag lag er wieder oberhalb der Marke von 100 Dollar pro Barrel (159 Liter).Â



"Entsprechend ist es nicht Ã¼berraschend, dass auch die Tagesdurchschnittspreise fÃ¼r Sprit wieder anziehen", erklÃ¤rte der ADAC. Selbst wenn es zu einer erneuten Entspannung kommen sollte, sei erneut mit dem sogenannten Rakete-und-Feder-Effekt zu rechnen: einem schnellen, starken Preisanstieg, auf den ein langsamer RÃ¼ckgang folgt.



Beim Ã–sterreich-Modell dÃ¼rfen die Spritpreise nur einmal am Tag angehoben, jedoch beliebig oft gesenkt werden. Die einmalige Preisanhebung erfolgt um 12.00 Uhr mittags.



EngpÃ¤sse bei der Versorgung mit Benzin und Diesel gibt es laut ADAC derzeit nicht. Entspannung kÃ¶nnte nach Ansicht von ADAC-Experten eintreten, wenn die Organisation erdÃ¶lexportierender LÃ¤nder und ihre Partner (OPEC+) ab April ihre FÃ¶rdermengen erhÃ¶hen. ZusÃ¤tzlich verfÃ¼ge Deutschland Ã¼ber strategische Ã–lreserven, die eine Versorgung fÃ¼r rund 90 Tage selbst ohne jegliche Importe sicherstellen. "Da die Importe bislang weiterlaufen und die Reserven noch gut gefÃ¼llt sind, ist die Versorgung in Deutschland fÃ¼r mehrere Monate gesichert."