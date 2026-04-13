Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken

Lufthansa-Maschinen in MÃ¼nchen

Nach Streiks von Piloten und Kabinenpersonal bei der Lufthansa geht der Arbeitskampf in die nÃ¤chste Runde: Die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (UFO) rief am Montag zu einem zweitÃ¤gigen Streik am Mittwoch und Donnerstag auf.

Nach Streiks von Piloten und Kabinenpersonal bei der Lufthansa geht der Arbeitskampf in die nÃ¤chste Runde: Die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (UFO) rief am Montag zu einem zweitÃ¤gigen Streik am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche auf. Bestreikt werden alle AbflÃ¼ge der Deutschen Lufthansa von den FlughÃ¤fen Frankfurt und MÃ¼nchen - und alle AbflÃ¼ge der Lufthansa-TochterÂ Cityline von den FlughÃ¤fen Frankfurt, MÃ¼nchen, Hamburg, Bremen, Stuttgart, KÃ¶ln, DÃ¼sseldorf, Berlin und Hannover.Â



Der Streik des Kabinenpersonals soll am Mittwoch um 00.01 Uhr beginnen. Er schlieÃŸt damit nahtlos an den Pilotenstreik bei der Lufthansa an, den die Pilotengewerkschaft Cockpit fÃ¼r Montag und Dienstag ausgerufen hatte.



Mit der AnkÃ¼ndigung des zweitÃ¤gigen Streiks will UFO nach eigenen Angaben den Druck auf den Konzern erhÃ¶hen. "Der Streik am Freitag war ein deutliches Signal", erklÃ¤rte Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik und VerhandlungsfÃ¼hrer der UFO. "Wenn der Arbeitgeber darauf nicht reagiert, wird dieses Signal zwangslÃ¤ufig lauter."Â



Die hohe Streikbeteiligung am Freitag "hat uns sehr beeindruckt - und sie zeigt Ã¼berdeutlich, dass sich die Kabine nicht fÃ¼r dumm verkaufen lÃ¤sst". Jaeger warf den Arbeitgebern vor, "sich in einer Hardliner-Position eingerichtet zu haben".



Der UFO-Streik soll am Donnerstag um 23.59 Uhr enden. Die BeschÃ¤ftigten wollten die Haltung der Arbeitgeber "nicht lÃ¤nger hinnehmen", erklÃ¤rte Jaeger. "Wenn ExistenzangstÂ konsequentÂ auf Blockade trifft, dannÂ wirdÂ eineÂ weitereÂ Zuspitzung kaum zu vermeidenÂ sein." Bereits am Freitag hatte ein von UFO ausgerufener Streik des Kabinenpersonals zu zahlreichen FlugausfÃ¤llen gefÃ¼hrt.



UFO will mit dem Arbeitskampf Druck auf die Verhandlungen Ã¼ber einen neuen Manteltarifvertrag bei der Lufthansa ausÃ¼ben, sie fordert Arbeitszeitentlastungen fÃ¼r die rund 18.000 Stewards und Stewardessen. Bei Cityline geht es um einen Sozialplan fÃ¼r die rund 800 Flugbegleiter; die Airline soll im kommenden Jahr eingestellt werden.Â



Bei dem gleichzeitigen Tarifkonflikt mit der Pilotengewerkschaft Cockpit geht es um Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge der Piloten. Auch Cockpit kritisiert fehlende GesprÃ¤chsbereitschaft der Lufthansa. Am Montag waren wegen des Pilotenstreiks hunderte Lufthansa-FlÃ¼ge ausgefallen, am Dienstag soll der Streik fortgesetzt werden.