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Drei Wochen vor Mega-Konzert von Shakira: Sprengsatz an Copacabana entdeckt

  • AFP - 13. April 2026, 18:49 Uhr
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Sprengstoff-Einsatz an der Copacabana
Bild: AFP

Knapp drei Wochen vor einem Mega-Konzert von Shakira an der Copacabana hat die Polizei an der berÃ¼hmten Strandpromenade von Rio de Janeiro einen SprengkÃ¶rper entdeckt.

Knapp drei Wochen vor einem Mega-Konzert von Shakira an der Copacabana hat die Polizei an der berÃ¼hmten Strandpromenade von Rio de Janeiro einen SprengkÃ¶rper entdeckt. Dieser sei entfernt worden, teilte die Polizei der brasilianischen Metropole am Montag mit. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine Blendgranate.Â 

Zur Bergung des Sprengsatzes wurde der laut Polizei der KampfmittelrÃ¤umdienst entsandt, er sei "sicher entfernt" worden. FÃ¼r den Einsatz riegelten schwer bewaffnete Beamte kurzzeitig die belebte Promenade ab.

An dem bei Einheimischen und Touristen gleichermaÃŸen beliebten Strand will die kolumbianische SÃ¤ngerin Shakira am 2. Mai ein kostenloses GroÃŸkonzert geben. Die Vorbereitungen zum BÃ¼hnenaufbau laufen bereits. Im vergangenen Jahr waren zu einem Ã¤hnlichen Gratis-Auftritt von Lady Gaga mehr als zwei Millionen Menschen zur Copacabana gekommen, 2024 zog Madonna 1,6 Millionen Besucher an.

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