Lufthansa bleibt im Arbeitskampf mit Piloten und Flugbegleitern hart

Flugstreichungen wegen Lufthansa-Piloten-Streik am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Arbeitskampf der Deutschen Lufthansa mit den Spartengewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern deuten sich keine schnellen LÃ¶sungen an.



Der Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe), dass der Konzern vor den Streiks nicht einknicken werde. "Lieber einige Tage mit einem streikbedingt reduzierten Angebot der Lufthansa-Gruppe als irgendwann dauerhaft mit einer deutlich reduzierten Kernmarke", sagte Spohr der Zeitung. Der Umbau des Unternehmens zu einer zukunftsfÃ¤higen internationalen Gruppe sei zur Zukunftssicherung unumgÃ¤nglich.



Vergangenen Freitag waren wegen eines Warnstreiks der Flugbegleitergewerkschaft UFO bei der Kernmarke sowie der Tochtergesellschaft Cityline hunderte FlÃ¼ge ausgefallen, mitten wÃ¤hrend des RÃ¼ckreiseverkehrs zum Ende der Osterferien. An diesem Montag und Dienstag legen nun viele Piloten nach einem Aufruf der Pilotengewerkschaft VC die Arbeit nieder, weshalb nur rund jeder dritte Kurzstreckenflug und jeder zweite Langstreckenflug planmÃ¤ÃŸig stattfindet. Die Spartengewerkschaften stehen in Konkurrenz mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, mit der die Lufthansa erst am Freitag einen Tarifvertrag fÃ¼r die neue Tochtergesellschaft City Airlines geschlossen hat.



Spohr pocht auf die Notwendigkeit, die Kosten der Kernmarke in den Griff zu bekommen und konkurrenzfÃ¤hig zu werden: "Zur Wahrheit gehÃ¶rt aber auch, dass die SpartengewerkschaftsfunktionÃ¤re von der Vereinigung Cockpit und UFO in einem Dilemma stecken: Keine der von ihnen tarifierten Airlines nimmt am erfreulichen Wachstum unserer Lufthansa Group mit ihren insgesamt 14 Airlines Ã¼berhaupt noch teil." Die Ursachen dafÃ¼r lÃ¤gen in "oft jahrzehntelangen komplexen Tarifstrukturen - teilweise aus unserer Zeit als Staatsairline".



Spohr, der seit 2014 an der Spitze von Europas grÃ¶ÃŸter Fluggesellschaft steht, wies den Vorwurf zurÃ¼ck, die Gewerkschaften gegeneinander auszuspielen, und lud alle Arbeitnehmerorganisationen ein, Wachstumsperspektiven in allen Flugbetrieben zu schaffen. "Letztlich entscheidet jeweils die Mehrheit der Mitarbeiter, von wem sie ihre Interessen am besten vertreten sieht. Und sie entscheiden in unterschiedlichen Airlines auch unterschiedlich. Die vom Vorstand und Aufsichtsrat beschlossene Strategie unserer Gruppe ist davon allerdings unberÃ¼hrt: Wir operieren Flugzeuge ausschlieÃŸlich dort, wo sie Wert generieren."



Die Streiks treffen die Lufthansa genau zum HÃ¶hepunkt der Feierlichkeiten anlÃ¤sslich ihres 100-jÃ¤hrigen Bestehens. An diesem Mittwoch gibt es in Frankfurt die groÃŸe JubilÃ¤umsfeier, zu der auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet wird.



Der erste Streiktag bei Lufthansa, Lufthansa Cargo, CityLine und Eurowings verlÃ¤uft derweil aus Sicht der Vereinigung Cockpit (VC) wie erwartet. FÃ¼r Montag wurden mehr als 700 FlÃ¼ge gestrichen. "Wir beobachten das Geschehen sehr genau und tracken, welche Flugzeuge am Boden bleiben. Bis jetzt verlÃ¤uft der Streik wie erwartet", sagte VC-PrÃ¤sident Andreas Pinheiro.



"Wir haben der Lufthansa immer wieder genug Zeit gegeben, ein ernsthaftes Angebot vorzulegen. Ein Angebot, das an anderer Stelle gegenfinanziert werden soll, ist fÃ¼r uns jedoch nicht tragfÃ¤hig. So ein Angebot wÃ¼rden VorstÃ¤nde sicher auch kritisch sehen, wenn es um ihre eigenen Boni geht, die im Ãœbrigen bis zu 100 Prozent erhalten haben - obwohl es der LH Classic, dem grÃ¶ÃŸten Teil des Konzerns, mutmaÃŸlich so schlecht geht."



Die Vereinigung Cockpit bekrÃ¤ftigt ihre GesprÃ¤chsbereitschaft: "Wir sind jederzeit zu GesprÃ¤chen bereit. Voraussetzung sind aber verhandlungsfÃ¤hige Angebote. Das gilt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo fÃ¼r die bAV, bei CityLine fÃ¼r den VTV und bei Eurowings ebenfalls fÃ¼r die bAV."



Die Belastungen fÃ¼r Passagiere sowie fÃ¼r die Kollegen am Boden bedauere man ausdrÃ¼cklich. "Wenn wir nicht mehr streiken kÃ¶nnten, um Bewegung auf Arbeitgeberseite zu erreichen, bliebe nur noch kollektives Betteln. Das kann nicht im Sinne einer Gesellschaft sein, die Mitbestimmung durch Arbeitnehmer ausdrÃ¼cklich will, unabhÃ¤ngig davon, welcher Gewerkschaft sie sich angeschlossen haben", sagte Pinheiro. Ein zweiter Streiktag lieÃŸe sich laut Pinheiro vermeiden. Die Entscheidung liege jeweils vollstÃ¤ndig bei der Arbeitgeberseite.



DarÃ¼ber hinaus ruft die VC ihre Mitglieder auf, sich an dem von der Flugbegleitergewerkschaft UFO fÃ¼r kommenden Mittwoch angemeldeten Demonstrationszug am Frankfurter Flughafen zu beteiligen, der um 15:15 Uhr am Kiss & Fly- Parkplatz starten soll. Die Kundgebung finde im Anschluss statt.

