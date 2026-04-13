Wirtschaft

UFO kÃ¼ndigt Streik fÃ¼r Mittwoch und Donnerstag bei Lufthansa an

  • dts - 13. April 2026, 18:13 Uhr
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Lufthansa-Schalter am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat einen zweitÃ¤gigen Streik bei der Lufthansa angekÃ¼ndigt.

Der Streik soll am Mittwoch, dem 15. April, um 00:01 Uhr beginnen und am Donnerstag, dem 16. April, um 23:59 Uhr enden. Betroffen seien alle AbflÃ¼ge der Deutschen Lufthansa AG von den FlughÃ¤fen Frankfurt und MÃ¼nchen, teilte die UFO am Montag mit.

Hintergrund des Streiks ist eine festgefahrene Tarifauseinandersetzung um einen neuen Manteltarifvertrag. Die Gewerkschaft sieht keine ausreichende Bewegung auf der Arbeitgeberseite. Harry Jaeger, Leiter der Tarifpolitik bei der UFO, erklÃ¤rte, dass die hohe Streikbeteiligung am vergangenen Freitag gezeigt habe, wie entschlossen die Mitarbeiter fÃ¼r ihre Arbeitsbedingungen eintreten. Er kritisierte, dass die Arbeitgeberseite sich in einer Hardliner-Position eingerichtet habe, wÃ¤hrend sie verkÃ¼nde, jederzeit verhandlungsbereit zu sein.

Ein zentraler Bestandteil der ArbeitskampfmaÃŸnahmen ist eine Kundgebung in Frankfurt am Mittwoch im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jÃ¤hrigen Bestehen der Lufthansa. Zu der Veranstaltung werden auch hochrangige politische Vertreter erwartet. Joachim VÃ¡zquez BÃ¼rger, Vorsitzender der UFO, sagte, dass die Lufthansa in einer besonderen Verantwortung stehe, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen JubilÃ¤umsfeierlichkeiten.

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