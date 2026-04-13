Epstein-Skandal: Trump-Klage gegen "Wall Street Journal" vorerst gestoppt

Donald Trump im WeiÃŸen Haus

Im Epstein-Skandal hat ein US-Bundesrichter eine Verleumdungsklage von PrÃ¤sident Trump gegen das 'Wall Street Journal' vorerst gestoppt. Trump hatte mindestens zehn Milliarden Dollar von dem Blatt verlangt.

Im Epstein-Skandal hat ein US-Bundesrichter eine Verleumdungsklage von PrÃ¤sident Donald Trump gegen das "Wall Street Journal" vorerst gestoppt. Richter Darrin Gayles vom sÃ¼dlichen Bezirksgericht Florida entschied am Montag, Trump habe nicht nachgewiesen, dass das Blatt von Medienmogul Rupert Murdoch "bÃ¶swillig" Falschbehauptungen Ã¼ber ihn verÃ¶ffentlicht habe. Der PrÃ¤sident hatte unter anderem Murdoch und seinen Verlag News Corp verklagt und mindestens zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro) EntschÃ¤digung verlangt.



Das "Wall Street Journal" hatte im vergangenen Juli berichtet, Trump habe im Jahr 2003 einen anzÃ¼gigen Brief mit der Zeichnung einer nackten Frau an Epstein geschrieben. Trump habe Epstein damit zum 50. Geburtstag gratuliert und geschrieben "Happy Birthday - und mÃ¶ge jeder neue Tag ein wunderbares Geheimnis sein". Trump bestreitet, dass der Brief von ihm stammt.



Richter Gayles, der von dem frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Barack Obama nominiert worden war, gab Trump nun bis zum 27. April Zeit, die Klage umzuformulieren und neu einzureichen. Dies hat der PrÃ¤sident auch vor, wie ein Sprecher seiner AnwÃ¤lte bestÃ¤tigte. Trump werde "weiterhin diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die mit Fake News handeln, um das amerikanische Volk in die Irre zu fÃ¼hren", erklÃ¤rte der Sprecher.



Trump hatte den Epstein-Skandal als "TÃ¤uschungsmanÃ¶ver" der Demokraten bezeichnet und immer wieder gefordert, den Mantel des Schweigens darÃ¼ber zu legen. Der Kongress erzwang dann aber nahezu einstimmig die Freigabe der Akten.Â Wegen zahlreicher geschwÃ¤rzter Stellen gibt es VorwÃ¼rfe, das AusmaÃŸ werde vertuscht und die wahren TÃ¤ter geschÃ¼tzt.



Der US-Finanzberater und MultimillionÃ¤r Jeffrey Epstein verkehrte jahrzehntelang international in hÃ¶chsten Kreisen. Er wurde 2008 wegen Missbrauchs einer MinderjÃ¤hrigen als SexualstraftÃ¤ter verurteilt, soll laut FBI aber an der Spitze eines Missbrauchsrings zur sexuellen Ausbeutung von mehr als tausend MÃ¤dchen und jungen Frauen gestanden haben. Die Opfer kritisieren, dass der Justizskandal um Epstein, der 2019 tot in seiner GefÃ¤ngniszelle aufgefunden wurde, bis heute nicht aufgeklÃ¤rt ist.