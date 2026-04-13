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US-Blockade in Kraft: Trump droht iranischen Schnellbooten

  • dts - 13. April 2026, 16:45 Uhr
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Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat zu Beginn der Blockade der StraÃŸe von Hormus durch die US-Marine dem Iran erneut gedroht.

Trump sagte am Montag, dass die iranische Marine weitgehend zerstÃ¶rt worden sei. 158 Schiffe der iranischen Marine lÃ¤gen auf dem Meeresgrund. Lediglich eine kleine Anzahl von Schnellbooten sei verschont geblieben, da diese nicht als groÃŸe Bedrohung angesehen worden seien, so der US-PrÃ¤sident weiter.

Trump warnte jedoch, dass jedes dieser Schnellboote, das sich der US-Blockade nÃ¤here, sofort "eliminiert" werde. Er erklÃ¤rte, dass das gleiche System angewendet werde, das auch gegen angebliche Drogenschmuggler auf See eingesetzt werde, und beschrieb es als "schnell und brutal".

Um 16 Uhr deutscher Zeit hat die US-Marine unterdessen ihre Blockade der StraÃŸe von Hormus in Kraft gesetzt, nachdem die von Trump gesetzte Frist verstrichen ist. Das berichten die . Die Blockade betrifft laut der britischen Marineschifffahrtleitung "United Kingdom Maritime Trade Operations" (UKMTO) den Zugang zu iranischen HÃ¤fen und KÃ¼stengebieten, einschlieÃŸlich der Standorte entlang des Persischen Golfs, des Golfs von Oman und des Arabischen Meeres Ã¶stlich der StraÃŸe von Hormus.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) hatte zuvor mitgeteilt, dass die Blockade alle Schiffe betreffen werde, die iranische HÃ¤fen anlaufen oder verlassen. Dies schlieÃŸe alle iranischen HÃ¤fen am Persischen Golf und am Golf von Oman ein. Die MaÃŸnahmen sollen jedoch die "Freiheit der Schifffahrt durch die StraÃŸe von Hormus zu und von nicht-iranischen HÃ¤fen nicht beeintrÃ¤chtigen".

Laut UKMTO gelten die BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r Schiffe aller Flaggen, die mit iranischen HÃ¤fen, Ã–ltankern oder KÃ¼steneinrichtungen in Verbindung stehen. Neutralen Schiffen, die sich derzeit in iranischen HÃ¤fen befinden, wurde eine begrenzte Frist eingerÃ¤umt, um diese zu verlassen. Weitere Richtlinien fÃ¼r Schiffe bezÃ¼glich der BeschrÃ¤nkungen seien in der Entwicklung.

Teheran hatte als Reaktion auf den US-israelischen Angriff gegen den Iran die strategisch wichtige Meerenge blockiert. Trump hatte seitdem vehement die Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus gefordert. Nachdem am Wochenende direkte GesprÃ¤che zwischen den USA und dem Iran gescheitert waren, kÃ¼ndigte der US-PrÃ¤sident eine eigene Blockade der Meerenge an.

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