Wirtschaft

VdK wirft Schwarz-Rot Missachtung von Geringverdienern vor

  • dts - 13. April 2026, 14:44 Uhr
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Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband VdK hat mit scharfer Kritik auf die RegierungsbeschlÃ¼sse zur Abmilderung der hohen Energiepreise reagiert.

Erneut setze die Politik darauf, dass Entlastungen Ã¼ber den Markt irgendwie ihren Weg zu den BÃ¼rgern finden, sagte die VdK-PrÃ¤sidentin Verena Bentele dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "FÃ¼r viele Haushalte, die schon jetzt kaum noch ihre laufenden Kosten decken kÃ¶nnen, ist das zu wenig." Zwar werde die geplante Senkung der MineralÃ¶lsteuer als Entlastung angepriesen. Sie sei aber "in Wahrheit keine zielgenaue Hilfe fÃ¼r Menschen mit wenig Geld". Profiteure seien die Unternehmen, kritisierte Bentele. "Und diejenigen, die jeden Euro umdrehen mÃ¼ssen, bleiben am Ende auf der Strecke", ergÃ¤nzte die VdK-PrÃ¤sidentin.

Auch die steuerfreie PrÃ¤mie fÃ¼r BeschÃ¤ftigte bleibe hinter einer gerechten LÃ¶sung zurÃ¼ck, beklagte die VdK-PrÃ¤sidentin. "Menschen mit kleinen Renten, viele Studierende oder Familien mit sehr niedrigem Einkommen gehen weitgehend leer aus, obwohl sie die steigenden Preise besonders deutlich spÃ¼ren", sagte sie.

Unterm Strich zeige sich, dass wirtschaftliche Interessen sorgfÃ¤ltig berÃ¼cksichtigt wÃ¼rden, wÃ¤hrend eine zielgenaue UnterstÃ¼tzung fÃ¼r einkommensschwache Haushalte fehle. "Der Sozialverband VdK fordert deshalb einen Kurswechsel hin zu passgenauen MaÃŸnahmen, die tatsÃ¤chlich bei denjenigen ankommen, die am dringendsten Entlastung brauchen", sagte Bentele.

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