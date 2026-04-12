"Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft

Neuwagen in Emden

Der Bau von Elektroautos hat sich einer Studie zufolge fÃ¼r viele Autokonzerne weltweit zur 'milliardenschweren Belastung' entwickelt. Der Gesamtgewinn von 19 fÃ¼hrenden Autokonzernen weltweit schrumpfte 2025 demnach um 59 Prozent.Â

Der Bau von Elektroautos hat sich einer Studie zufolge fÃ¼r viele Autokonzerne weltweit zur "milliardenschweren Belastung" entwickelt. Abschreibungen auf Batteriefabriken, Entwicklungsprojekte und Modellreihen summierten sich bei Unternehmen in Europa und in den USA auf fast 60 Milliarden Euro, wie eine Analyse der Wirtschaftsberatung EY ergab. Der Gesamtgewinn von 19 fÃ¼hrenden Autokonzernen weltweit schrumpfte 2025 demnach um 59 Prozent.



Die Liste der 19 profitabelsten Autokonzerne der Welt fÃ¼hrten im vergangenen Jahr Suzuki und Toyota an - der Anteil des Gewinns am Umsatz, die Marge, betrug bei ihnen 9,7 beziehungsweise 8,5 Prozent. Es folgten Kia aus SÃ¼dkorea mit einer Marge von 8,0 Prozent und BMW mit 7,6 Prozent.Â



Der Umsatz der 19 Unternehmen stieg leicht um 0,6 Prozent - bei den deutschen Autokonzernen allerdings sank der Umsatz um 4,1 Prozent, wie EY am Sonntag weiter mitteilte. Auch beim Neuwagenabsatz verzeichneten die deutschen Hersteller demnach mit einem RÃ¼ckgang um zwei Prozent eine schwÃ¤chere Entwicklung als die Mehrheit der anderen Konzerne.



Die drei chinesischen Hersteller in der Liste - BYD, Geely und Great Wall Motors - konnten dagegen Absatz und Umsatz deutlich ausbauen. Geely war 2025 zudem der einzige Konzern, der seinen Gewinn steigern konnte, wie EY erklÃ¤rte.Â



"Die Autoindustrie steckt in einer tiefen, fÃ¼r einige Unternehmen sogar potenziell existenzbedrohenden Krise", bilanzierte Constantin Gall von EY. "Viele Konzerne hatten ihre Investitionen auf wachsende AbsatzmÃ¤rkte und einen dynamischen Hochlauf der ElektromobilitÃ¤t ausgerichtet. TatsÃ¤chlich entwickelt sich die Nachfrage nach E-Autos insbesondere in den USA und Europa deutlich schwÃ¤cher als prognostiziert." Die US-Zollpolitik habe auÃŸerdem zu zusÃ¤tzlichen Milliardenbelastungen gefÃ¼hrt.Â



Daher folge nun der Strategieschwenk. Gall betonte, dies bedeute nicht einen Kurswechsel weg von der ElektromobilitÃ¤t, sondern "eine Korrektur vÃ¶llig Ã¼berzogener Annahmen".Â



Weitere Belastungen zeichneten sich ab: Angesichts der aktuellen konjunkturellen und geopolitischen Lage rechnet Gall nicht mit einer spÃ¼rbaren Belebung der Neuwagennachfrage in Europa im laufenden Jahr. "Die instabile politische Weltlage, steigende Energiepreise und eine hÃ¶here Inflation sind Gift fÃ¼r die Autokonjunktur", erklÃ¤rte er.Â



Gall erwartet auch keinen durch hohe Spritpreise verursachten Elektro-Boom: "Der eine oder andere AutokÃ¤ufer wird sich nun doch eher fÃ¼r das Elektroauto entscheiden â€“ einen echten Boom wird es aber nicht geben." Vielmehr wÃ¼rden viele Menschen angesichts geringerer verfÃ¼gbarer Einkommen und dÃ¼sterer Konjunkturaussichten den Autokauf vertagen und das alte Modell lÃ¤nger fahren.Â