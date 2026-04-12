Wirtschaft

Autoindustrie stellt sich in Koalitionsstreit hinter Wirtschaftsministerin Reiche

  • AFP - 12. April 2026, 02:38 Uhr

Im Koalitionsstreit um die Reformpolitik hat sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) hinter Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gestellt.

Im Koalitionsstreit um die Reformpolitik hat sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) hinter Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gestellt. "Bundeswirtschaftsministerin Reiche argumentiert zu Recht, dass Wachstum die Grundlage fÃ¼r unsere soziale Marktwirtschaft ist und dass dafÃ¼r eine strukturelle Neuaufstellung notwendig ist - ohne weitere Belastungen des Haushalts", sagte VDA-PrÃ¤sidentin Hildegard MÃ¼ller der "Bild am Sonntag".

"Die VorschlÃ¤ge, wie beispielsweise das Vorziehen der Senkung der KÃ¶rperschaftssteuer, die pragmatische Energiepolitik und die ehrliche Kommunikation gegenÃ¼ber den BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgern, dass mehr und lÃ¤nger arbeiten RealitÃ¤t werden wird - sind daher folgerichtig und notwendig", sagte MÃ¼ller weiter. Deutschland habe einen gewaltigen Reformbedarf in allen Bereichen.

"Hier reichen keine kleinen Schritte, hier braucht es den groÃŸen Wurf, ein Um- und Neudenken und vor allem den Mut, VerÃ¤nderungen durchzusetzen", sagte die VDA-Chefin. Nur so lieÃŸen sich "Wachstum, Wohlstand und ArbeitsplÃ¤tze" sichern.

Reiche war zuletzt offen auf Konfrontationskurs zu Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) gegangen - und hatte damit den Missmut von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) provoziert. Die SPD warf Reiche koalitionsschÃ¤digendes Verhalten vor. In dem Streit geht es neben der Reformpolitik auch um Entlastungen in der Energiepreiskrise.

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