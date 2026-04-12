Mehr als 500 Festnahmen bei pro-palÃ¤stinensischer Demonstration in London

Polizisten tragen Demonstranten weg

Bei einer pro-palÃ¤stinensischen Kundgebung in London sind mehr als 500 Menschen festgenommen worden. Hunderte Menschen hatten sich auf dem Trafalgar Square versammelt, um eine Aufhebung des Verbots der Gruppe Palestine Action zu fordern.

Bei einer pro-palÃ¤stinensischen Kundgebung in London sind mehr als 500 Menschen festgenommen worden. Wegen der "UnterstÃ¼tzung einer verbotenen Organisation" seien am Samstag 523 Menschen im Alter zwischen 18 und 87 Jahren festgenommen worden, schrieb die Polizei der britischen Hauptstadt im Kurzbotschaftendienst X.



Hunderte Menschen hatten sich zuvor auf dem Trafalgar Square im Zentrum Londons zu einem stillen Protest versammelt, um die Aufhebung des Verbots der Gruppe Palestine Action zu fordern. Viele der Teilnehmer hielten Plakate mit der Aufschrift: "Ich bin gegen VÃ¶lkermord, ich unterstÃ¼tze Palestine Action". Die Aktion war als Sitzstreik angekÃ¼ndigt. Die Polizei trug die Teilnehmer teilweise einzeln von der StraÃŸe.



"Es ist wirklich wichtig, weiterhin hierher zu kommen", sagte die 28-jÃ¤hrige Demonstrantin Freya. "Es ist wichtig, dass wir uns alle weiterhin dem VÃ¶lkermord entgegenstellen."



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte die Festnahmen als "weiteren Schlag gegen die BÃ¼rgerrechte in diesem Land". Menschen wÃ¼rden festgenommen, weil sie "ein StÃ¼ck Karton" in den HÃ¤nden hielten.



Die Gruppe Palestine Action war im vergangenen Sommer von der britischen Regierung unter Premier Keir Starmer auf Grundlage eines Anti-Terror-Gesetzes als terroristische Vereinigung eingestuft und verboten worden.Â Im Februar entschied die britische Justiz, dass das Verbot "unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig" sei. Die Regierung legte jedoch Berufung ein, so dass das Verbot bis zur PrÃ¼fung der Berufung vorerst weiterhin in Kraft bleibt.Â



Die Gruppe verurteilt den Krieg im Gazastreifen, der durch den brutalen Angriff der radikalislamischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelÃ¶st worden war, und nimmt mit ihren Aktionen vor allem RÃ¼stungsfabriken ins Visier. Seit dem Verbot von Palestine Action hat es bei UnterstÃ¼tzungskundgebungen fast 3000 Festnahmen gegeben.