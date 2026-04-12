Trump: Ausgang der Iran-Verhandlungen in Pakistan macht "keinen Unterschied"

US-PrÃ¤sident Trump

US-PrÃ¤sident Trump hat die Bedeutung der FriedensgesprÃ¤che mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad kleingeredet: 'Ob wir einen Deal machen oder nicht, macht fÃ¼r mich keinen Unterschied.' Die USA hÃ¤tten bereits 'gewonnen'.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die Bedeutung der FriedensgesprÃ¤che mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad kleingeredet. "Ob wir einen Deal machen oder nicht, macht fÃ¼r mich keinen Unterschied", sagt Trump am Samstag am WeiÃŸen Haus zu Journalisten. "Der Grund ist, dass wir gewonnen haben."



Die USA wÃ¼rden "sehr tiefgehende Verhandlungen" mit dem Iran fÃ¼hren, hÃ¤tten aber ohnehin gewonnen, sagte der US-PrÃ¤sident. "Wir haben sie militÃ¤risch besiegt."



Hochrangige Vertreter der USA und des Iran fÃ¼hren derzeit in Islamabad unter Vermittlung Pakistans GesprÃ¤che im BemÃ¼hen, den Iran-Krieg zu beenden. Die USA werden von US-VizeprÃ¤sident JD Vance, dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner vertreten. FÃ¼r den Iran sind unter anderem ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf und AuÃŸenminister Abbas Araghtschi nach Islamabad gereist.



Die USA und Israel hatten am 28. Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die Konfliktparteien vor wenigen Tagen auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden. Die Positionen der Kriegsparteien liegen aber extrem weit auseinander.



Trump bekrÃ¤ftigte am Samstag Angaben des US-MilitÃ¤rs, wonach zwei US-Kriegsschiffe die StraÃŸe von Hormus passiert hÃ¤tten. "Wir haben dort MinenrÃ¤umer. Wir rÃ¤umen die StraÃŸe." Die strategisch wichtige Meerenge werde geÃ¶ffnet, sagte der PrÃ¤sident.



Der Iran hat die US-Angaben Ã¼ber die Durchfahrt zweier US-Kriegsschiffe bestritten. Die entsprechenden Angaben des fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommandos Centcom wÃ¼rden "scharf zurÃ¼ckgewiesen", erklÃ¤rte der iranische Armeesprecher Ebrahim Zolfaghari nach Angaben des Staatsfernsehens.



Die iranischen Revolutionsgarden erklÃ¤rten spÃ¤ter, sie wÃ¼rden "streng" gegen Versuche von Kriegsschiffen vorgehen, die Meerenge zu passieren. Die Marine der Revolutionsgarden habe die "volle AutoritÃ¤t" zur Kontrolle der StraÃŸe von Hormus. Eine Durchfahrt werde nur "zivilen Schiffen unter bestimmten Bedingungen" gestattet. Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten ErdÃ¶ltransports verlÃ¤uft, durch das iranische MilitÃ¤r de facto weitestgehend gesperrt.