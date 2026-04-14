Ã–konom Feld fordert rigorosen Abbau staatlicher Subventionen

Produktion von 200-Euro-Scheinen

Ineffizienz und WidersprÃ¼che bei Subventionen des Bundes hat der Freiburger Ã–konom Lars Feld kritisiert. Feld sprach sich dafÃ¼r aus, die Zahlungen generell zu verringern.

Ineffizienz und WidersprÃ¼che bei Subventionen des Bundes hat der Freiburger Ã–konom Lars Feld kritisiert. Als Beispiel nennt Feld in seinem am Dienstag verÃ¶ffentlichten Freiburger Subventionsbericht Zahlungen zur Senkung des TreibhausgasausstoÃŸes, denen andere Subventionen mit dem gegenteiligen Effekt gegenÃ¼berstÃ¼nden. Feld sprach sich dafÃ¼r aus, die Zahlungen generell deutlich zu verringern.



Zwar kÃ¶nnten Subventionen unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll sein, "doch oft genug erreichen sie ihre Ziele nicht, setzen falsche Signale, fÃ¼hren zu Erstarrung, kosten immer mehr", hieÃŸ es in einer Mitteilung der Autorinnen und Autoren des Berichts, der in Zusammenarbeit mit der Stiftung Familienunternehmen erstellt wurde. Die Gesamtsumme staatlicher Subventionen in Deutschland wird dabei fÃ¼r 2026 auf 321 Milliarden Euro beziffert, davon 235 Milliarden Euro auf Ebene des Bundes.



Davon entfallen laut Bericht 150 Milliarden Euro auf staatliche Finanzhilfen, drei mal so viel wie zehn Jahre zuvor. 42 Prozent davon wÃ¼rden auÃŸerhalb des Kernhaushalts etwa durch SondervermÃ¶gen finanziert, was die Transparenz verringere, kritisierte Feld. HÃ¤ufig konzentrierten sich Programme dabei auf groÃŸe Konzerne, wÃ¤hrend mittelstÃ¤ndische Unternehmen weitgehend leer ausgingen, hieÃŸ es.Â



Den wirtschaftlichen Effekt der Subventionen sieht Feld insgesamt kritisch: "Eine positive Wachstumswirkung lÃ¤sst sich bislang noch nicht erkennen", erklÃ¤rte er. Als grundsÃ¤tzliche LÃ¶sung empfiehlt der Ã–konom, die Ausgaben fÃ¼r Subventionen einheitlich zu verringern. Im Gegenzug sollten Steuern gesenkt und staatliche Regeln abgebaut werden. ErhÃ¶ht werden sollten satt Subventionen die staatlichen Ausgaben fÃ¼r Bildung und Grundlagenforschung, weil dies den Staat eher voranbringe.



Der Umfang steuerlicher Subventionen wird in dem Bericht mit 85,3 Milliarden Euro angegeben. Diese Summe sei durch die WiedereinfÃ¼hrung des Umsatzsteuerrabatts fÃ¼r Restaurants und Verpflegungsdienstleistungen deutlich gestiegen. Skeptisch Ã¤uÃŸern sich die Autorinnen und Autoren des Berichts generell zu den zahlreichen Anwendungen ermÃ¤ÃŸigter UmsatzsteuersÃ¤tze, die "sehr teuer, aber wenig zielfÃ¼hrend" seien.



Im Umweltbereich nennt der Bericht 72 Subventionen, um den CO2-AusstoÃŸ zu verringern, jedoch 17 andere, die als klimaschÃ¤dlich einzustufen seien. Letztere schlÃ¼gen mit Kosten von 7,4 Milliarden Euro sogar stÃ¤rker zu Buche als die klimafreundlichen Subventionen mit insgesamt 6,7 Milliarden Euro.



Feld empfiehlt, die zahlreichen Subventionen in den Bereichen Umwelt und Klima durch eine CO2-Bepreisung als zentrales Instrument zu ersetzen. Dies wirke UmweltschÃ¤den entgegen, biete aber zugleich einen Anreiz, nach mÃ¶glichst effizienten umweltschonenden Technologien Ausschau zu halten, hieÃŸ es. Belastungen Ã¤rmerer Einkommensschichten durch die CO2-Bepreisung sollten durch gezielte Einkommensbeihilfen ausgeglichen werden.



GroÃŸe Summen flieÃŸen laut dem Bericht von staatlicher Seite in das Schienennetz der Deutschen Bahn, deren ZuverlÃ¤ssigkeit jedoch immer weiter abnehme. Hier seien vor allem Strukturreformen notwendig. Es solle mehr Geld in den Erhalt und die leistungsfÃ¤hige Erweiterung des bestehenden Schienennetzes flieÃŸen statt in teure Prestigeprojekte.