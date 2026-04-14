BDA spricht sich gegen steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie aus

Haus der Deutschen Wirtschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, hat die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerfreie PrÃ¤mie von 1.000 Euro fÃ¼r Arbeitnehmer scharf zurÃ¼ckgewiesen.



"Die Koalition verspricht Entlastung und liefert Belastung bei den Unternehmen", sagte er der "Bild" (Mittwochausgabe). "Bei vielen Arbeitgebern stÃ¶ÃŸt diese PrÃ¤mie auf Ablehnung."



Kampeter sagte, die Wirtschaft komme seit 2019 nicht voran. "Die Kosten steigen. Die Unternehmen kÃ¶nnen sich das einfach nicht mehr leisten." Statt die Firmen zusÃ¤tzlich zu belasten, mÃ¼sse das Gegenteil passieren. "Jetzt braucht es Entlastung, keine zusÃ¤tzliche Belastung bei den Arbeitskosten", sagte der BDA-Chef. Es bleibe "nur noch zu hoffen, dass Bundesministerin Warken den notwendigen politischen RÃ¼ckenwind bekommt, damit die Gesundheitsreform ein Erfolg wird".

