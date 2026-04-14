Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein erneut in den USA vor Gericht

Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Weinstein

Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Harvey Weinstein muss sich ab Dienstag erneut wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Vor einem New Yorker Gericht wird der Fall der Schauspielerin Jessica Mann neu aufgerollt.

Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Harvey Weinstein muss sich erneut wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. In New York wird seit Dienstag der Fall der Schauspielerin Jessica Mann neu verhandelt. Sie wirft dem ehemaligen Produzenten vor, sie im Jahr 2013 vergewaltigt zu haben. Weinstein beteuert seine Unschuld.



Das neue Verfahren begann mit der Auswahl der zwÃ¶lf Geschworenen. Der 74-jÃ¤hrige Weinstein wurde im Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren. Sein Sprecher Juda Engelmayer erklÃ¤rte, sein Mandant erwarte "ein faires Verfahren, bei dem die Fakten ihn entlasten werden".Â



Der frÃ¼here Produzent gibt an, der Sex mit der Schauspielerin Mann sei einvernehmlich gewesen. Ein erster Prozess um den Fall war im Juni vergangenen Jahres ohne Urteil zu Ende gegangen, weil sich die Geschworenen nicht einigen konnten.Â Im selben Verfahren hatte die Jury Weinstein wegen sexueller Ãœbergriffe auf die Produktionsassistentin Miriam Haley fÃ¼r schuldig befunden, ihn aber vom Vorwurf eines sexuellen Ãœbergriffs auf das Model Kaja Sokola freigesprochen.Â



Der einstige Hollywood-Mogul verbÃ¼ÃŸt derzeit eine 16-jÃ¤hrige GefÃ¤ngnisstrafe in Kalifornien wegen weiterer Sexualstraftaten. Gegen dieses Urteil hat der 74-JÃ¤hrige Berufung eingelegt. Eine AnhÃ¶rung vor Gericht ist am 23. April geplant.



Mehr als 80 Frauen hatten dem Produzenten von Hollywood-Kassenschlagern wie "Pulp Fiction" und "Shakespeare in Love" Sexualstraftaten vorgeworfen. Ins Rollen kam der Skandal 2017 durch EnthÃ¼llungen Ã¼ber Weinsteins Taten in der "New York Times" und im Magazin "New Yorker", die die Filmbranche erschÃ¼tterten.



Die Artikel lÃ¶sten die MeToo-Bewegung aus. Der Name Weinstein wurde weltweit zum Synonym fÃ¼r MÃ¤nner, die ihre Machtstellung gegenÃ¼ber Frauen ausnutzen.