Feuerwehreinsatz in Kiew nach russischen Angriffen

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag erneut mit massiven Luftangriffen Ã¼berzogen, dabei mindestens 16 Menschen getÃ¶tet und Ã¼ber hundert verletzt.

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit massiven Luftangriffen Ã¼berzogen und dabei mindestens 16 Menschen getÃ¶tet. 659 Drohnen und 44 Raketen seien in den vergangenen 24 Stunden auf die Ukraine abgefeuert worden, erklÃ¤rte die ukrainische Armee am Donnerstag. Bei den Attacken auf die Hauptstadt Kiew und weitere Regionen wurden BehÃ¶rden zufolge mindestens 16 Menschen getÃ¶tet und Ã¼ber hundert verletzt. In Reaktion auf die neue Angriffswelle sprach sich der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj gegen eine Lockerung der gegen Russland verhÃ¤ngten Sanktionen aus.



Die ukrainische Luftabwehr gab an, binnen 24 Stunden 31 der 44 registrierten russischen Raketen abgefangen zu haben. Von den 659 Drohnen konnten demnach 636 zerstÃ¶rt werden.



Den Angriffen fielen in der sÃ¼dlichen Hafenstadt Odessa neun Menschen zum Opfer, erklÃ¤rte der Chef der dortigen MilitÃ¤rverwaltung, Serhij Lysak, am Donnerstag. 23 weitere Menschen seien verletzt worden.Â



In Kiew seien mindestens vier Menschen getÃ¶tet worden, darunter ein ZwÃ¶lfjÃ¤hriger, teilte BÃ¼rgermeister Vitali Klitschko im Onlinedienst Telegram mit. Zudem seien allein in der Hauptstadtregion mindestens 48 Menschen verletzt worden.



Klitschko berichtete im weiteren von in Flammen stehenden GebÃ¤uden und zerstÃ¶rten Autos in der ukrainischen Hauptstadt. Im Stadtteil Rajon Podil hÃ¤tten EinsatzkrÃ¤fte ein Kind aus den TrÃ¼mmern eines 18-stÃ¶ckigen Wohnblocks gezogen, der von einer Drohne getroffen worden war. Viele Einwohner hÃ¤tten die Nacht in Schutzeinrichtungen verbracht.Â



Die russische Armee griff in der Nacht zum Donnerstag auch die Stadt Dnipro an. Dabei wurden nach Angaben von Gouverneur Oleksandr Hanscha drei Menschen getÃ¶tet. In der Ã¶stlichen Region Charkiw wurde BehÃ¶rdenangaben zufolge ein Mensch getÃ¶tet und weitere verletzt.Â



Selenskyj erklÃ¤rte am Donnerstag, dass Russland keine Aufhebung von Sanktionen und kein "politisches Nachlassen" verdiene. "Russland setzt weiter auf Krieg", fÃ¼gte Selenskyj hinzu. Im Zuge des Iran-Kriegs und des in der Folge gestiegenen Ã–lpreises hatten die USA einige Sanktionen gegen Russland gelockert. Der Internationalen Energieagentur zufolge konnte Moskau seine Einnahmen dadurch vorÃ¼bergehend stark steigern.Â



EU-RatsprÃ¤sident Antonio Costa verurteilte die "schrecklichen" Angriffe der russischen Luftwaffe. "Russland muss diesen Terrorkrieg beenden", forderte Costa am Donnerstag im Onlinedienst X.



Bei einem ukrainischen Gegenangriff in der sÃ¼drussischen Region Krasnodar wurden nach Angaben der Ã¶rtlichen BehÃ¶rden am Donnerstag wiederum ein 14-jÃ¤hriges MÃ¤dchen und eine junge Frau getÃ¶tet. Zuvor waren zwei minderjÃ¤hrige Opfer gemeldet worden.



Russland greift die Ukraine seit dem Beginn des Angriffskriegs vor mehr als vier Jahren fast jede Nacht mit hunderten Drohnen an. Zuletzt hatte es anlÃ¤sslich des orthodoxen Osterfests eine 32-stÃ¼ndige Feuerpause gegeben - beide Seiten warfen sich allerdings zahlreiche VerstÃ¶ÃŸe vor.