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Nordrhein-Westfalen: Politisch motivierte KriminalitÃ¤t mit neuem HÃ¶chststand

  • AFP - 16. April 2026, 12:35 Uhr
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Herbert Reul
Bild: AFP

Die politisch motivierte KriminalitÃ¤t hat in Nordrhein-Westfalen einen neuen HÃ¶chststand erreicht. Laut Verfassungsschutzbericht wurden im vergangenen Jahr mehr als 13.600 solcher Straftaten registriert. Das entspricht einer Zunahme um 27 Prozent.

Die politisch motivierte KriminalitÃ¤t hat in Nordrhein-Westfalen einen neuen HÃ¶chststand erreicht. Laut Verfassungsschutzbericht wurden im vergangenen Jahr mehr als 13.600 solcher Straftaten registriert, wie das Landesinnenministerium am Donnerstag in DÃ¼sseldorf mitteilte. Das entspricht einer Zunahme um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als rund 10.700 politische Taten erfasst wurden.

Dem Linksextremismus ordnete der Verfassungsschutz in dem Bundesland 2418 Straftaten zu, die Zahl rechtsextremistisch motivierter Taten wurde mit mehr als 6200 angegeben. Der Rest der politisch motivierten Straftaten entfiel unter anderem auf religiÃ¶se Ideologien oder andere Bereiche. 2025 wurde demnach auch ein neuer HÃ¶chststand bei antisemitischen Straftaten registriert - insgesamt 786 Delikte.

"FÃ¼r 2025 gibt es keine Entwarnung", erklÃ¤rte Innenminister Herbert Reul (CDU). "Wir zÃ¤hlen in Nordrhein-Westfalen so viele Verfassungsfeinde wie nie zuvor." Auch das sogenannte extremistische Personenpotenzial stieg demnach. Dem Rechtsextremismus rechnet der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen rund 4500 AnhÃ¤nger zu, dem Linksextremismus rund 3300. Im islamistischen Spektrum wird das Potenzial auf rund 4100 UnterstÃ¼tzer geschÃ¤tzt.

Wachsende Gefahren gehen nach EinschÃ¤tzung der SicherheitsbehÃ¶rden auch von KÃ¼nstlicher Intelligenz aus. "KÃ¼nstliche Intelligenz verschÃ¤rft die Lage", warnte Reul. "Deepfakes kÃ¶nnen tÃ¤uschen, die demokratische Meinungsbildung beeinflussen und Vertrauen in staatliche Stellen und Medien untergraben." Darauf mÃ¼sse der demokratische Rechtsstaat eine klare Antwort geben.

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