Von Frankreich festgesetzter Schattenflotten-Ã–ltanker setzt Fahrt nach Strafe fort

Tanker Deyna

Ein von Frankreich im Mittelmeer festgesetzter Ã–ltanker der sogenannten russischen Schattenflotte hat seine Fahrt nach einer Strafzahlung fortgesetzt.

Ein von Frankreich im Mittelmeer festgesetzter Ã–ltanker der sogenannten russischen Schattenflotte hat seine Fahrt nach einer Strafzahlung fortgesetzt. Der Tanker "Deyna", der seit MÃ¤rz in der NÃ¤he von Marseille vor Anker lag, habe die franzÃ¶sischen GewÃ¤sser verlassen, teilten die franzÃ¶sischen BehÃ¶rden am Donnerstag mit. Die HÃ¶he der Strafe wurde zunÃ¤chst nicht bekannt gegeben.Â



Die franzÃ¶sischen BehÃ¶rden hatten die in Hongkong ansÃ¤ssige Schiffsgesellschaft angezeigt, weil der Tanker unter falscher Flagge fuhr. Zum Zeitpunkt der Festsetzung war der Tanker unter der Flagge von Mosambik unterwegs. Er hatte im russischen Hafen Murmansk abgelegt und war auf dem Weg nach China.Â



Es war bereits das dritte Schiff der sogenannten Schattenflotte, das von Frankreich aufgehalten wurde. Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hatte mehrfach betont, dass Paris verschÃ¤rft gegen Tanker vorgehen wolle, mit denen Russland die Ã–lsanktionen umgeht. "Wenn wir die Schiffe mehrere Tage oder Wochen festhalten, dann zerstÃ¶ren wir das GeschÃ¤ftsmodell", sagte er. Die franzÃ¶sische Regierung kÃ¼ndigte Anfang April an, die Strafen fÃ¼r das Fahren unter falscher Flagge zu verdoppeln.Â



Im vergangenen September hatte die franzÃ¶sische Marine den Tanker "Boracay" vor der bretonischen KÃ¼ste aufgebracht. Dessen chinesischer KapitÃ¤n wurde Ende MÃ¤rz in Brest in Abwesenheit zu einer einjÃ¤hrigen Haftstrafe verurteilt.Â



Ende Januar setzten die franzÃ¶sischen BehÃ¶rden den Tanker "Grinch" fÃ¼r etwa einen Monat in der NÃ¤he von Marseille fest. Er durfte nach der Zahlung einer Strafe seine Fahrt fortsetzen. Laut AuÃŸenminister Jean-NoÃ«l Barrot umfasste die Strafe mehrere Millionen Euro.Â



Als Schattenflotte werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland unter anderem das Ã–lembargo umgeht. Nach franzÃ¶sischen Angaben zÃ¤hlen 800 bis 1000 Schiffe zu der Schattenflotte.