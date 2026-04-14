Finanzen

Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen

  • dts - 14. April 2026, 17:51 Uhr
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Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet, dass der Bundestag seinen Gesetzentwurf fÃ¼r die Energiesteuersenkung zÃ¼gig beschlieÃŸt und pocht weiter auf die EinfÃ¼hrung einer sogenannten "Ãœbergewinnsteuer".

"Wir haben sofort geliefert", sagte er der "Bild" (Mittwochausgabe). "Mein Gesetzentwurf zur Senkung der Energiesteuer liegt vor und kann jetzt sehr schnell im Bundestag beraten werden. Wir lassen die Menschen in dieser Krise nicht allein. Jetzt ist die Zeit fÃ¼r Entlastungen." Klingbeil sagte, dass "Pendler, Handwerker, Spediteure und alle anderen, die mit den hohen Spritpreisen zu kÃ¤mpfen haben", davon profitieren sollen.

Nach dem Gesetzentwurf zur Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe kÃ¼ndigte Klingbeil zusÃ¤tzliche MaÃŸnahmen gegen hohe Spritpreise an und pochte trotz Bedenken in der Union weiter auf die EinfÃ¼hrung einer "Ãœbergewinnsteuer". "Wir werden das Kartellrecht verschÃ¤rfen und die Ãœbergewinnsteuer weiter verfolgen", sagte der SPD-Chef. Er wolle, "dass maÃŸlose Krisenprofite abgeschÃ¶pft" und an die BÃ¼rger zurÃ¼ckgegeben werden.

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