Regierung schlieÃŸt lÃ¤ngere Frist fÃ¼r EntlastungsprÃ¤mie nicht aus

Bundesfinanzministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung schlieÃŸt es nicht aus, dass Arbeitgeber mehr Zeit bekommen werden, die geplante steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie von bis zu 1.000 Euro an ihre BeschÃ¤ftigten auszuzahlen.



Der Gesetzesvorschlag orientiere sich an der InflationsausgleichsprÃ¤mie, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Diese konnte von Ende 2022 bis Ende 2024 ausgezahlt werden, wÃ¤hrend fÃ¼r den neuen Krisenbonus bisher nur das laufende Jahr als Zeitraum angegeben wird.



Der Sprecher rÃ¤umte ein, dass bei der InflationsausgleichsprÃ¤mie ein lÃ¤ngerer Zeitraum vorgesehen war. "Ich will jetzt nicht das Strucksche Gesetz zitieren, aber natÃ¼rlich ist das jetzt ein Auftakt einer Gesetzesberatung", fÃ¼gte er hinzu. Es kÃ¶nne sehr gut sein, dass Ã¼ber den Zeitraum noch im parlamentarischen Verfahren beraten werde. Auch mit den Sozialpartnern werde darÃ¼ber noch gesprochen. "Das ist etwas, was dem Bundesfinanzminister auch sehr wichtig ist."



Der grundsÃ¤tzliche Ansatz der Bundesregierung aus dem Beschluss vom letzten Wochenende sei es gewesen, "SofortmaÃŸnahmen" zu treffen, die sehr schnell wirken kÃ¶nnten, so der Sprecher. Der Krisenbonus sei dabei eine MaÃŸnahme, "mit der auch Arbeitgeber und Unternehmen in dieser Krise zeigen kÃ¶nnen, dass sie Verantwortung Ã¼bernehmen und ihre BeschÃ¤ftigten gerade in dieser Krise unterstÃ¼tzen". Das sei freiwillig und mÃ¼sse nicht gemacht werden.



Ob der Bund als Arbeitgeber selbst die PrÃ¤mie auszahlen wird, ist unterdessen offenbar noch nicht entschieden. Das mÃ¼sse innerhalb der Bundesregierung und auch der Koalition geklÃ¤rt werden, sagte ein Sprecher des fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Dienst zustÃ¤ndigen Innenministeriums. Ob die Bundesminister die PrÃ¤mie erhalten werden, ist ebenfalls noch offen. Der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille sagte der dts Nachrichtenagentur, dass er dazu derzeit "nichts weiÃŸ" und daher auch nichts sagen kÃ¶nne.

