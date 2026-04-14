Mord an GroÃŸmutter: Lebenslange Haft fÃ¼r 24-JÃ¤hrigen in MÃ¼nchen

Justitia

Wegen der Ermordung seiner GroÃŸmutter hat das Landgericht MÃ¼nchen I einen 24-JÃ¤hrigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Schwurgericht wertete die Tat als heimtÃ¼ckischen Mord, wie ein Gerichtssprecher in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte.

Wegen der Ermordung seiner GroÃŸmutter hat das Landgericht MÃ¼nchen I einen 24-JÃ¤hrigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Schwurgericht wertete die Tat am Dienstag als heimtÃ¼ckischen Mord, wie ein Gerichtssprecher in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte. Der Angeklagte habe mit bedingtem TÃ¶tungsvorsatz gehandelt. Sein Opfer sei zum Tatzeitpunkt arg- und wehrlos gewesen, was er ausgenutzt habe.



Das Gericht stellte fest, dass die GroÃŸmutter ein zentraler Mensch im Leben der Angeklagten war, nachdem sich seine Eltern getrennt hatten. Am Tattag hielt er sich demnach entgegen der Absprache mit seiner Oma allein in ihrer Wohnung auf, aÃŸ dort und durchwÃ¼hlte einen Schrank, bevor er wieder ging.



Als die Frau dies spÃ¤ter bemerkte, schrieb sie dem Enkel eine empÃ¶rte Nachricht, verlangte die Herausgabe des SchlÃ¼ssels und beauftragte einen SchlÃ¼sseldienst mit dem Austausch der WohnungsschlÃ¶sser. Der Angeklagte kehrte am Abend in die Wohnung zurÃ¼ck, stritt mit der Frau, stieÃŸ und erwÃ¼rgte sie schlieÃŸlich.



Zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt legte er die Leiche in die Badewanne und brachte ihr Schnitte an beiden Unterarmen bei, um so einen Suizid vorzutÃ¤uschen. Am Folgetag versuchte er noch, Zugang zu einem SchlieÃŸfach der GroÃŸmutter zu erhalten, was allerdings misslang.



Die Frau hatte laut Gericht nicht damit gerechnet, angegriffen zu werden, und konnte sich nicht verteidigen. Der Angeklagte war demnach zum Tatzeitpunkt voll schuldfÃ¤hig. Im Prozess lieÃŸ er sich lediglich mit einer VerteidigererklÃ¤rung zum Tatvorwurf ein und verweigerte Nachfragen.



Das Schwurgericht prÃ¼fte diese ErklÃ¤rung und folgte ihr nur teilweise, weil vieles konstruiert wirkte. So erbrachte die Beweisaufnahme entgegen der ErklÃ¤rung keinen Anhaltspunkt dafÃ¼r, dass die GroÃŸmutter den Angeklagten herabwÃ¼rdigend behandelt, beleidigt oder geschlagen hatte.



Die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl drÃ¼ckte Bedauern darÃ¼ber aus, dass der Angeklagte sich nicht selbst geÃ¤uÃŸert hatte, weil er vielleicht Manches noch hÃ¤tte erklÃ¤ren kÃ¶nnen. Sie hoffe, dass er die Zeit in der Haft fÃ¼r eine Psychotherapie und einen Schul- beziehungsweise Berufsabschluss nutzen werde, hieÃŸ es.



Das Gericht ordnete die Fortdauer der Untersuchungshaft an. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig. Die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft MÃ¼nchen I kÃ¶nnen Revision beim Bundesgerichtshof einlegen, was binnen einer Woche geschehen mÃ¼sste.