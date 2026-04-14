Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Nordrhein-Westfalen am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in DÃ¼ren mitteilte, stÃ¼rzte die Maschine am Nachmittag Ã¼ber dem Gebiet des HÃ¼rtgenwalds im Bereich einer Talsperre ab. Die beiden Insassen starben demnach, weitere Menschen wurden nicht verletzt.
Zur IdentitÃ¤t der Toten konnten noch keine Angaben gemacht werden. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz und sicherten die UnglÃ¼cksstelle ab. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Auch die Bundesstelle fÃ¼r Flugunfalluntersuchung war eingeschaltet.
Brennpunkte
Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 14. April 2026, 20:14 Uhr
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in DÃ¼ren mitteilte, stÃ¼rzte die Maschine am Nachmittag Ã¼ber dem Gebiet des HÃ¼rtgenwalds im Bereich einer Talsperre ab.
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Nordrhein-Westfalen am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in DÃ¼ren mitteilte, stÃ¼rzte die Maschine am Nachmittag Ã¼ber dem Gebiet des HÃ¼rtgenwalds im Bereich einer Talsperre ab. Die beiden Insassen starben demnach, weitere Menschen wurden nicht verletzt.
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