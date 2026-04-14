Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Nordrhein-Westfalen

Polizeiabsperrung

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in DÃ¼ren mitteilte, stÃ¼rzte die Maschine am Nachmittag Ã¼ber dem Gebiet des HÃ¼rtgenwalds im Bereich einer Talsperre ab.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Nordrhein-Westfalen am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in DÃ¼ren mitteilte, stÃ¼rzte die Maschine am Nachmittag Ã¼ber dem Gebiet des HÃ¼rtgenwalds im Bereich einer Talsperre ab. Die beiden Insassen starben demnach, weitere Menschen wurden nicht verletzt.



Zur IdentitÃ¤t der Toten konnten noch keine Angaben gemacht werden. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz und sicherten die UnglÃ¼cksstelle ab. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Auch die Bundesstelle fÃ¼r Flugunfalluntersuchung war eingeschaltet.