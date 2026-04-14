Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union

Mahmoud Ali Youssouf und Friedrich Merz am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Dienstag fÃ¼r ein Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union ausgesprochen.



Die EuropÃ¤ische Union sei "der wichtigste Handelspartner und Investor in Afrika mit einem Handelsvolumen von 350 Milliarden Euro und, um noch mehr zu erreichen, ist eben auch eine afrikanische Freiheitszone wichtig", sagte er anlÃ¤sslich des Besuchs des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Mahamud Ali Jussuf, in Berlin. "Perspektivisch wollen wir einen umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der Afrikanischen und der EuropÃ¤ischen Union, denn das lehren uns die groÃŸen geopolitischen Krisen, die wir gegenwÃ¤rtig erleben: Diversifizierung ist der SchlÃ¼ssel, um AbhÃ¤ngigkeiten zu reduzieren auf beiden Seiten des Mittelmeeres."



Merz sprach sich fÃ¼r eine Reform der internationalen Ordnung ein. "Afrikas Stimme in den Vereinten Nationen muss prÃ¤senter werden", sagte er. "FÃ¼r eine starke Stimme Afrikas in den Vereinten Nationen unterstÃ¼tzt Deutschland den Wunsch nach zwei stÃ¤ndigen afrikanischen Sitzen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen."



Jussuf dankte Deutschland fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r den Frieden und die Entwicklung der Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union. "In diesen herausfordernden Zeiten und der Wirtschaftskrise, die folgt, verlÃ¤sst sich die Afrikanische Union auf Deutschland", sagte der Vorsitzende der Kommission.



Er kÃ¼ndigte an, dass sich Afrikanische Union in den aktuellen Konflikten fÃ¼r Frieden einsetzen werden. "Die Afrikanische Union wird immer im Zentrum der Vermittlungsversuche stehen und die Afrikanische Union wird sich auch einbringen", so Jussuf.

