Wirtschaft

Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union

  • dts - 14. April 2026, 18:36 Uhr
Bild vergrößern: Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union
Mahmoud Ali Youssouf und Friedrich Merz am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Dienstag fÃ¼r ein Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union ausgesprochen.

Die EuropÃ¤ische Union sei "der wichtigste Handelspartner und Investor in Afrika mit einem Handelsvolumen von 350 Milliarden Euro und, um noch mehr zu erreichen, ist eben auch eine afrikanische Freiheitszone wichtig", sagte er anlÃ¤sslich des Besuchs des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Mahamud Ali Jussuf, in Berlin. "Perspektivisch wollen wir einen umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der Afrikanischen und der EuropÃ¤ischen Union, denn das lehren uns die groÃŸen geopolitischen Krisen, die wir gegenwÃ¤rtig erleben: Diversifizierung ist der SchlÃ¼ssel, um AbhÃ¤ngigkeiten zu reduzieren auf beiden Seiten des Mittelmeeres."

Merz sprach sich fÃ¼r eine Reform der internationalen Ordnung ein. "Afrikas Stimme in den Vereinten Nationen muss prÃ¤senter werden", sagte er. "FÃ¼r eine starke Stimme Afrikas in den Vereinten Nationen unterstÃ¼tzt Deutschland den Wunsch nach zwei stÃ¤ndigen afrikanischen Sitzen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen."

Jussuf dankte Deutschland fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r den Frieden und die Entwicklung der Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union. "In diesen herausfordernden Zeiten und der Wirtschaftskrise, die folgt, verlÃ¤sst sich die Afrikanische Union auf Deutschland", sagte der Vorsitzende der Kommission.

Er kÃ¼ndigte an, dass sich Afrikanische Union in den aktuellen Konflikten fÃ¼r Frieden einsetzen werden. "Die Afrikanische Union wird immer im Zentrum der Vermittlungsversuche stehen und die Afrikanische Union wird sich auch einbringen", so Jussuf.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt
    MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt

    Die AktienmÃ¤rkte weltweit rechnen offenbar mit einem baldigen Ende des Krieges in Nahost. Die Kurse waren am Dienstag vielerorts im Aufwind und der Ã–lpreis gab deutlich nach.

    Mehr
    IWF senkt Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland und Weltwirtschaft
    IWF senkt Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland und Weltwirtschaft

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat seine Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland erneut leicht abgesenkt. FÃ¼r 2026 gehen die Experten

    Mehr
    Iran-Krieg: IWF sagt DÃ¤mpfer fÃ¼r deutsche und Weltwirtschaft voraus
    Iran-Krieg: IWF sagt DÃ¤mpfer fÃ¼r deutsche und Weltwirtschaft voraus

    SchwÃ¤cheres Wachstum, hÃ¶here Inflation: Wegen des Iran-Kriegs und des Energiepreisschocks rechnet der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) im laufenden Jahr mit einem

    Mehr
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme
    Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein erneut in den USA vor Gericht
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein erneut in den USA vor Gericht
    Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen
    Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen
    US-MilitÃ¤r: Teilblockade der StraÃŸe von Hormus erfolgreich
    US-MilitÃ¤r: Teilblockade der StraÃŸe von Hormus erfolgreich
    Sudan-Konferenz: AU-KommissionsprÃ¤sident Youssouf fordert konkrete Ergebnisse
    Sudan-Konferenz: AU-KommissionsprÃ¤sident Youssouf fordert konkrete Ergebnisse
    Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell
    Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell

    Top Meldungen

    Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen
    Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet, dass der Bundestag seinen Gesetzentwurf fÃ¼r die Energiesteuersenkung zÃ¼gig beschlieÃŸt und

    Mehr
    Arbeitgeberverband lobt geplante Einsparungen im Gesundheitssystem
    Arbeitgeberverband lobt geplante Einsparungen im Gesundheitssystem

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der Arbeitgebervereinigung BDA, Rainer Dulger, hat die von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekÃ¼ndigten Reformen zur

    Mehr
    BDA spricht sich gegen steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie aus
    BDA spricht sich gegen steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, hat die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerfreie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts