Lufthansa-Piloten kÃ¼ndigen weitere Streiks an

Flugstreichungen wegen Lufthansa-Piloten-Streik am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Piloten-Gewerkschaft Cockpit hat erneute Streiks bei der Deutschen Lufthansa und den verbundenen Unternehmen Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine und Eurowings angekÃ¼ndigt. Der neue Streik beginne am 16. April um 00:01 Uhr und ende am 17. April um 23:59 Uhr. Bestreikt werden sollen FlÃ¼ge, die in diesem Zeitraum von deutschen FlughÃ¤fen starten.



Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten seien weiterhin FlÃ¼ge in die entsprechenden LÃ¤nder vom Streik ausgenommen. "Die Lage ist unverÃ¤ndert - es gibt keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber", sagte Cockpit-Chef Andreas Pinheiro am Dienstag. "Weder liegt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa CityLine ein tragfÃ¤higes Angebot fÃ¼r einen neuen VergÃ¼tungstarifvertrag oder bei Eurowings zur betrieblichen Altersversorgung."



Vor diesem Hintergrund schlage man der Arbeitgeberseite ein verbindliches Schlichtungsverfahren fÃ¼r die Tarifkonflikte vor. "Die Situation ist festgefahren", so Pinheiro. Ein Schlichtungsverfahren biete die Chance, die bestehenden Tarifkonflikte durch einen unabhÃ¤ngigen Dritten zu lÃ¶sen und eine weitere Eskalation zu vermeiden. "Uns geht es nicht um machtpolitische Auseinandersetzungen oder Egoismen, sondern um tragfÃ¤hige LÃ¶sungen", sagte der VC-PrÃ¤sident. Sollte die Arbeitgeberseite auf den Vorschlag zur Schlichtung eingehen, werde die Vereinigung Cockpit zeitnah VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine "geeignete Schlichtungsperson" unterbreiten.

