Wirtschaft

Lufthansa-Piloten kÃ¼ndigen weitere Streiks an

  • dts - 14. April 2026, 20:36 Uhr
Bild vergrößern: Lufthansa-Piloten kÃ¼ndigen weitere Streiks an
Flugstreichungen wegen Lufthansa-Piloten-Streik am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Piloten-Gewerkschaft Cockpit hat erneute Streiks bei der Deutschen Lufthansa und den verbundenen Unternehmen Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine und Eurowings angekÃ¼ndigt. Der neue Streik beginne am 16. April um 00:01 Uhr und ende am 17. April um 23:59 Uhr. Bestreikt werden sollen FlÃ¼ge, die in diesem Zeitraum von deutschen FlughÃ¤fen starten.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten seien weiterhin FlÃ¼ge in die entsprechenden LÃ¤nder vom Streik ausgenommen. "Die Lage ist unverÃ¤ndert - es gibt keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber", sagte Cockpit-Chef Andreas Pinheiro am Dienstag. "Weder liegt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa CityLine ein tragfÃ¤higes Angebot fÃ¼r einen neuen VergÃ¼tungstarifvertrag oder bei Eurowings zur betrieblichen Altersversorgung."

Vor diesem Hintergrund schlage man der Arbeitgeberseite ein verbindliches Schlichtungsverfahren fÃ¼r die Tarifkonflikte vor. "Die Situation ist festgefahren", so Pinheiro. Ein Schlichtungsverfahren biete die Chance, die bestehenden Tarifkonflikte durch einen unabhÃ¤ngigen Dritten zu lÃ¶sen und eine weitere Eskalation zu vermeiden. "Uns geht es nicht um machtpolitische Auseinandersetzungen oder Egoismen, sondern um tragfÃ¤hige LÃ¶sungen", sagte der VC-PrÃ¤sident. Sollte die Arbeitgeberseite auf den Vorschlag zur Schlichtung eingehen, werde die Vereinigung Cockpit zeitnah VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine "geeignete Schlichtungsperson" unterbreiten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union
    Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Dienstag fÃ¼r ein Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union ausgesprochen. Die EuropÃ¤ische

    Mehr
    MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt
    MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt

    Die AktienmÃ¤rkte weltweit rechnen offenbar mit einem baldigen Ende des Krieges in Nahost. Die Kurse waren am Dienstag vielerorts im Aufwind und der Ã–lpreis gab deutlich nach.

    Mehr
    IWF senkt Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland und Weltwirtschaft
    IWF senkt Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland und Weltwirtschaft

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat seine Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland erneut leicht abgesenkt. FÃ¼r 2026 gehen die Experten

    Mehr
    Vereinigung Cockpit will Lufthansa Donnerstag und Freitag bestreiken
    Vereinigung Cockpit will Lufthansa Donnerstag und Freitag bestreiken
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Umfrage: CDU vor Abgeordnetenhauswahl in Berlin weiter vorn
    Umfrage: CDU vor Abgeordnetenhauswahl in Berlin weiter vorn
    Selenskyj: US-Verhandler haben wegen Iran-Kriegs
    Selenskyj: US-Verhandler haben wegen Iran-Kriegs "keine Zeit fÃ¼r die Ukraine"
    Trump deutet neue Iran-GesprÃ¤che in Islamabad an
    Trump deutet neue Iran-GesprÃ¤che in Islamabad an
    Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Nordrhein-Westfalen
    Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Nordrhein-Westfalen
    Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme
    Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein erneut in den USA vor Gericht
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein erneut in den USA vor Gericht

    Top Meldungen

    Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen
    Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ihren Kurs im Streit um die EntlastungsmaÃŸnahmen verteidigt. "Ich will aber auch

    Mehr
    Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell
    Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat vor Risiken fÃ¼r Banken durch das neue KI-Modell "Mythos" des US-Konzerns Anthropic und Ã¤hnliche

    Mehr
    Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen
    Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet, dass der Bundestag seinen Gesetzentwurf fÃ¼r die Energiesteuersenkung zÃ¼gig beschlieÃŸt und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts