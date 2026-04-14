Die Vereinigung Cockpit (VC) hat angekÃ¼ndigt, die Lufthansa am Donnerstag und Freitag zu bestreiken. Dies teilte der Berufsverband des Cockpitpersonals in Deutschland am Dienstagabend in Frankfurt am Main mit. Die Eurowings GmbH werde nur am Donnerstag bestreikt. FÃ¼r Mittwoch und Donnerstag hatte bereits die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngiger Flugbegleiter Organisation (UFO) zu einem Streik bei der Lufthansa aufgerufen.
Bestreiken will die VC alle AbflÃ¼ge der Lufthansa von deutschen FlughÃ¤fen und alle AbflÃ¼ge der Lufthansa-TÃ¶chterÂ Cargo und Cityline. Ausgenommen seien lediglich FlÃ¼ge nach Aserbaidschan, Ã„gypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabische Emirate.Â
Der Streik bei der Lufthansa beginnt demnach am Donnerstag um 00.01 Uhr und endet am Freitag um 23.59 Uhr. Eurowings wird nur am Donnerstag bestreikt.
Zur BegrÃ¼ndung erklÃ¤rte VC-PrÃ¤sident Andreas Pinheiro, es gebe keinerlei Bewegung seitens der Arbeitgeber. "Weder liegt bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa CityLine ein tragfÃ¤higes Angebot fÃ¼r einen neuen VergÃ¼tungstarifvertrag oder bei Eurowings zur betrieblichen Altersversorgung." Daher schlage die VC der Arbeitgeberseite ein "verbindliches Schlichtungsverfahren" vor.
Wirtschaft
Vereinigung Cockpit will Lufthansa Donnerstag und Freitag bestreiken
- AFP - 14. April 2026, 21:01 Uhr
Die Vereinigung Cockpit (VC) hat angekÃ¼ndigt, die Lufthansa am Donnerstag und Freitag zu bestreiken. Dies teilte der Berufsverband des Cockpitpersonals in Deutschland in Frankfurt am Main mit.
Die Vereinigung Cockpit (VC) hat angekÃ¼ndigt, die Lufthansa am Donnerstag und Freitag zu bestreiken. Dies teilte der Berufsverband des Cockpitpersonals in Deutschland am Dienstagabend in Frankfurt am Main mit. Die Eurowings GmbH werde nur am Donnerstag bestreikt. FÃ¼r Mittwoch und Donnerstag hatte bereits die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngiger Flugbegleiter Organisation (UFO) zu einem Streik bei der Lufthansa aufgerufen.
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