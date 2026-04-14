Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount

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Die Mega-Fusion der beiden US-Filmkonzerne Paramount Skydance und Warner Bros. stÃ¶ÃŸt in Hollywood auf Widerstand: Mehr als 1000 Filmschaffende, darunter Leinwand-Stars wie Jane Fonda und Joaquin Phoenix, unterzeichneten einen offenen Brief dagegen.

Die Mega-Fusion der beiden US-Filmkonzerne Paramount Skydance und Warner Bros. stÃ¶ÃŸt in Hollywood auf Widerstand: Mehr als tausend Filmschaffende, darunter Leinwand-Stars wie Jane Fonda und Joaquin Phoenix, unterzeichneten einen am Montag (Ortszeit) verÃ¶ffentlichten offenen Brief gegen die geplante Warner-Ãœbernahme durch Paramount.



Die Fusion verstÃ¤rke die Konzentration in der Unterhaltungsbranche weiter, es gÃ¤be dann nur noch vier groÃŸe US-Filmstudios, heiÃŸt es in dem offenen Brief. Dies wÃ¼rde "den Wettbewerb in einer Zeit verringern, in der unsere Branchen - und das Publikum, dem wir dienen, sich das am wenigsten leisten kÃ¶nnen".Â



Die Folgen wÃ¤ren dem Schreiben zufolge "weniger MÃ¶glichkeiten fÃ¼r Kreative, weniger Jobs rund um das Produktions-Ã–kosystem, hÃ¶here Kosten und weniger Auswahl fÃ¼r das Publikum in den USA und weltweit".



Paramount Skydance will fÃ¼r 111 Milliarden Dollar (94,8 Milliarden Euro) Warner Bros. Ã¼bernehmen, das unter anderem Kassenschlager wie die "Harry Potter"- und "Herr der Ringe"-Filme sowie die Erfolgsserie "Game of Thrones" produziert hat. Das Ãœbernahmeangebot umfasst auch die zu Warner Bros. gehÃ¶renden Fernsehsender, darunter der Nachrichtensender CNN.



Die BeschÃ¤ftigten in der Filmbranche fÃ¼rchten, dass der Zusammenschluss von zwei groÃŸen Filmstudios zu umfassenden SparmaÃŸnahmen fÃ¼hrt, zumal Paramount Skydance einen sehr hohen Kaufpreis gegenfinanzieren muss. Dies dÃ¼rfte sich nicht nur auf Schauspieler und Regisseure, sondern auch auf die zahlreichen anderen Menschen auswirken, die an Filmen mitwirken wie Masken- und BÃ¼hnenbildner, Fahrer, Caterer oder Floristen.



Die Unterzeichner des Protestbriefs beklagen, dass wegen vorheriger Fusionen die Zahl der produzierten Filme bereits deutlich zurÃ¼ckgegangen sei. Zugleich verwiesen sie auf die politische Dimension der geplanten Fusion. "Wettbewerb ist wesentlich fÃ¼r eine gesunde Wirtschaft und eine gesunde Demokratie", heiÃŸt es in dem offenen Brief. Dies gelte auch fÃ¼r seine Regulierung.



In dem Bieter-Wettkampf um Warner Bros. hat Paramount Skydance den Streamingdienst Netflix Ã¼berboten. Es wird davon ausgegangen, dass US-PrÃ¤sident Donald Trump die Ãœbernahme durch Paramount Skydance unterstÃ¼tzt. Dessen Chef David Ellison sowie dessen Vater Larry Ellison, seinerseits Chef des Softwareanbieters Oracle, sind UnterstÃ¼tzer des republikanischen PrÃ¤sidenten. Netflix-MitgrÃ¼nder Reed Hastings gilt hingegen als einer der grÃ¶ÃŸten Spender der oppositionellen Demokraten.



Paramount Skydance versuchte am Montag, die Sorgen der Filmschaffenden zu zerstreuen. Das Unternehmen erklÃ¤rte, es stehe zu seiner Zusage, mindestens 30 qualitativ hochwertige Spielfilme pro Jahr zu produzieren und in die Kinos zu bringen. "Paramount fÃ¼hlt sich weiter zutiefst dem Talent verpflichtet und diese Fusion stÃ¤rkt sowohl die Auswahl fÃ¼r den Konsumenten als auch den Wettbewerb und schafft grÃ¶ÃŸere MÃ¶glichkeiten fÃ¼r Kreative, Publikum und das Umfeld, in dem sie leben und arbeiten", hieÃŸ es.