Streiks bei der Lufthansa sorgen auch am Dienstag fÃ¼r zahlreiche FlugausfÃ¤lle

Die Pilotenstreiks bei der Lufthansa haben den Flugbetrieb am Dienstag weiter erheblich beeintrÃ¤chtigt.Â So wurden nach Flughafenangaben allein in Frankfurt am Main fÃ¼r den gesamten Tag 565 FlÃ¼ge annulliert. Da direkt im Anschluss an den Streik der Piloten in dieser Woche auch noch das Kabinenpersonal der Lufthansa zum Streik aufgerufen ist, warnte der Flughafenverband ADV vor massiven SchÃ¤den durch ArbeitskÃ¤mpfe im Luftverkehr - auch fÃ¼r "Drittbetroffene".
Hintergrund des am Montag begonnenen 48-stÃ¼ndigen Pilotenstreiks ist die Forderung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nach Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge. Bereits am Montag waren nach VC-Angaben wegen der Arbeitsniederlegungen mehr als 700 FlÃ¼ge gestrichen worden. Der erste Streiktag sei "wie erwartet" verlaufen.
Die Lufthansa hatte die Pilotenstreiks deutlich kritisiert: Die Kernforderung der Gewerkschaft "nach Verdopplung einer ohnehin schon Ã¼berdurchschnittlichen und exzellenten betrieblichen Altersvorsorge ist absurd und unerfÃ¼llbar", erklÃ¤rte das Unternehmen. Der Konzern arbeite "mit Hochdruck daran, die Auswirkungen fÃ¼r unsere FluggÃ¤ste so gering wie mÃ¶glich zu halten" und versuche, so viele FlÃ¼ge wie mÃ¶glich von anderen Airlines der Gruppe sowie Partner-Airlines Ã¼bernehmen zu lassen.
Flugreisende mÃ¼ssen indes auch am Mittwoch und Donnerstag mit weiteren Flugstreichungen und VerspÃ¤tungen rechnen. Denn am Montagabend hatte auch die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (UFO) zu zweitÃ¤gigen Streiks bei der Lufthansa aufgerufen, um nach eigenen Angaben den Druck auf den Konzern beim Ringen um einen neuen Manteltarifvertrag zu erhÃ¶hen. Bestreikt werden demnach alle AbflÃ¼ge der Kernmarke Lufthansa von den FlughÃ¤fen Frankfurt und MÃ¼nchen - ebenso wie alle AbflÃ¼ge der Lufthansa-TochterÂ Cityline von Frankfurt, MÃ¼nchen, Hamburg, Bremen, Stuttgart, KÃ¶ln, DÃ¼sseldorf, Berlin und Hannover.
Der Flughafenverband ADV warnte am Dienstag, dass die aktuellen Streiks zu "erheblichen StÃ¶rungen im Luftverkehr" fÃ¼hrten. Dies sei "eine Zumutung fÃ¼r hunderttausende Reisende und eine erhebliche Belastung fÃ¼r Unternehmen", kritisierte ADV-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ralph Beisel.Â
NÃ¶tig seien deshalb "klare gesetzliche Leitplanken", um die Interessen der Allgemeinheit stÃ¤rker zu berÃ¼cksichtigen. Die Bundesregierung sei gefordert, ein "ausgewogenes VerhÃ¤ltnis zwischen Tarifautonomie und Gemeinwohl sicherzustellen", erklÃ¤rte Beisel. "Wer ArbeitskÃ¤mpfe in einer systemrelevanten Verkehrsinfrastruktur fÃ¼hrt, trÃ¤gt eine besondere Verantwortung - dieser wird derzeit nicht ausreichend Rechnung getragen."
Die wirtschaftlichen SchÃ¤den sind laut ADV betrÃ¤chtlich und treffen die FlughÃ¤fen unmittelbar. "Tausende gestrichene FlÃ¼ge fÃ¼hren innerhalb kÃ¼rzester Zeit zu Verlusten in MillionenhÃ¶he - mit direkten Auswirkungen auf Flughafenbetreiber, Dienstleister und BeschÃ¤ftigte", erklÃ¤rte der Verband. Eine Branche, die sich noch immer nicht von den Folgen der Corona-Krise erholt hat, werde so erneut "in ihrer InvestitionsfÃ¤higkeit geschwÃ¤cht".Â
Wirtschaft
Streiks bei der Lufthansa sorgen auch am Dienstag fÃ¼r zahlreiche FlugausfÃ¤lle
- AFP - 14. April 2026, 13:06 Uhr
Die Pilotenstreiks bei der Lufthansa haben den Flugbetrieb am Dienstag weiter erheblich beeintrÃ¤chtigt.Â So wurden nach Flughafenangaben allein in Frankfurt am Main am Vormittag dutzende FlÃ¼ge annulliert.
Die Pilotenstreiks bei der Lufthansa haben den Flugbetrieb am Dienstag weiter erheblich beeintrÃ¤chtigt.Â So wurden nach Flughafenangaben allein in Frankfurt am Main fÃ¼r den gesamten Tag 565 FlÃ¼ge annulliert. Da direkt im Anschluss an den Streik der Piloten in dieser Woche auch noch das Kabinenpersonal der Lufthansa zum Streik aufgerufen ist, warnte der Flughafenverband ADV vor massiven SchÃ¤den durch ArbeitskÃ¤mpfe im Luftverkehr - auch fÃ¼r "Drittbetroffene".
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