Wirtschaft

GKV-Spitzenverband lehnt Reduzierung von Krankenkassen ab

  • dts - 14. April 2026, 14:46 Uhr
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Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Forderung von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann, die Zahl der gesetzlichen Krankenversicherungen drastisch zusammenzustreichen, sorgt in der Gesundheitsbranche fÃ¼r heftige Kritik.

"Hier wird mal wieder eine Debatte ohne Hand und FuÃŸ gefÃ¼hrt, die an der RealitÃ¤t vÃ¶llig vorbeigeht", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, dem "Stern". "Herr Linnemann hat offenbar den Bericht der Finanzkommission Gesundheit nicht gelesen, der deutlich herausarbeitet, dass der Anteil der Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben seit Jahren sinkt." Blatt sagte weiter: "Wir erwarten von der Politik die Kraft zu echten Strukturreformen und nicht die Flucht in Scheindebatten."

Linnemann hatte am Morgen gefordert, im Zuge der Gesundheitsreform die Zahl der Krankenkassen zu reduzieren. "Zehn Krankenkassen in Deutschland reichen", sagte Linnemann den Sendern RTL und ntv. Die vielen Kassen wÃ¼rden aktuell in der Regel die gleichen Leistungen anbieten und damit einen groÃŸen Verwaltungsaufwand produzieren. "Wenn ich sehe, dass da Milliarden ausgegeben werden fÃ¼r nichts, weil es keinen Wettbewerb gibt, dann mÃ¼ssen wir da ran, und deswegen sind Ã¼ber 90 Krankenkassen zu viel." Der CDU-GeneralsekretÃ¤r regte an, vor allem kleinere Kassen auszusortieren. Als mÃ¶gliche Schwelle nannte er 200.000 oder 250.000 Versicherte.

Blatt wies im "Stern" diese Argumentation vehement zurÃ¼ck. "Von weit Ã¼ber tausend Krankenkassen in den 90er-Jahren sind heute nur noch 93 an der Versorgung beteiligt und stehen im Wettbewerb um gute Versorgung und guten Service. Stand heute sind die gesetzlichen Krankenkassen das gute Beispiel dafÃ¼r, wie Versorgung und Verwaltung schlank organisiert und laufend optimiert werden kann. Wenn alle Bereiche in unserem Gesundheitssystem so verÃ¤nderungsbereit wÃ¤ren wie die Krankenkassen, wÃ¤ren viele Probleme sicherlich lÃ¤ngst gelÃ¶st."

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