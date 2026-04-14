"Historische Chance": Rubio empfÃ¤ngt Vertreter Israels und des Libanon in Washington

Rubio (3.v.l.) mit Leiter und Moawad (v.r.)

US-AuÃŸenminister Marco Rubio hat Vertreter aus Israel und dem Libanon zu ersten direkten GesprÃ¤chen seit mehr als 30 Jahren empfangen. Rubio sprach am Dienstag in Washington von einer 'historischen Chance' zur AussÃ¶hnung.

US-AuÃŸenminister Marco RubioÂ hat Vertreter aus Israel und dem Libanon zu ersten direkten GesprÃ¤chen seit mehr als 30 Jahren empfangen. Rubio sprach am Dienstag in Washington von einer "historischen Chance" zur AussÃ¶hnung. An den Verhandlungen im US-AuÃŸenministerium nahmen unter anderem der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, teil sowie die libanesische Botschafterin Nada Hamadeh Moawad.Â



Rubio Ã¤uÃŸerte die Hoffnung, dass ein Rahmen fÃ¼r einen "dauerhaften Frieden entwickelt werden kann". Israel hatte vor den ersten direkten GesprÃ¤chen seit 1993 den Willen zum Frieden und zu einer Normalisierung der Beziehungen mit dem Nachbarland Libanon betont. An den Verhandlungen nahmen von US-Seite zudem der Botschafter im Libanon, Michael Issa, teil sowie der StÃ¤ndige Vertreter bei der UNO, Mike Waltz.



Ãœber die Ziele der Verhandlungen herrscht allerdings Uneinigkeit: Die libanesische PrÃ¤sidentschaft will Ã¼ber eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz verhandeln. Israel schlieÃŸt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz, die an den GesprÃ¤chen nicht teilnimmt.



Die Hisbollah erklÃ¤rte kurz vor Beginn der Verhandlungen, sie habe 13 StÃ¤dte im Norden Israels angegriffen. Die israelische Armee hatte am vergangenen Mittwoch nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihrerseits die Angriffe auf Hisbollah-Stellungen verstÃ¤rkt. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine formalen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.



Vor Beginn der GesprÃ¤che riefen die AuÃŸenminister aus 17 LÃ¤ndern beide Seiten zu einer Einigung auf. "Direkte Verhandlungen kÃ¶nnen den Weg zu dauerhafter Sicherheit fÃ¼r den Libanon und Israel sowie die Region ebnen", hieÃŸ es in einer ErklÃ¤rung von GroÃŸbritannien, Frankreich und 15 weiteren LÃ¤ndern.