US-MilitÃ¤r: Teilblockade der StraÃŸe von Hormus erfolgreich

Schiffe am 25. Februar in der StraÃŸe von Hormus

Die am Montag in Kraft getretene US-Teilblockade der StraÃŸe von Hormus ist nach US-Angaben erfolgreich. 'WÃ¤hrend der ersten 24 Stunden hat kein Schiff die US-Blockade durchbrochen, und sechs Handelsschiffe sind der Anweisung der US-StreitkrÃ¤fte nachgekommen, umzukehren', erklÃ¤rte das US-MilitÃ¤r.

Die am Montag in Kraft getretene US-Teilblockade der StraÃŸe von Hormus ist nach US-Angaben erfolgreich. "WÃ¤hrend der ersten 24 Stunden hat kein Schiff die US-Blockade durchbrochen, und sechs Handelsschiffe sind der Anweisung der US-StreitkrÃ¤fte nachgekommen, umzukehren und erneut einen iranischen Hafen am Golf von Oman anzulaufen", erklÃ¤rte das fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommando Centcom am Dienstag im Onlinedienst X. Laut dem Schifffahrts-Analyseunternehmen Kpler passierten hingegen mindestens zwei aus iranischen HÃ¤fen kommende Schiffe die Meerenge.



"Die Blockade wird unparteiisch gegen Schiffe aller Nationen durchgesetzt, die iranische HÃ¤fen und KÃ¼stengebiete anlaufen oder verlassen, einschlieÃŸlich aller iranischen HÃ¤fen am Arabischen Golf und am Golf von Oman", erklÃ¤rte Centcom weiter. An der Mission nÃ¤hmen mehr als 10.000 Soldaten, mehr als ein Dutzend Kriegsschiffe und dutzende Flugzeuge teil.



Laut Kpler passierte der unter liberianischer Flagge fahrende Frachter "Christianna" die Meerenge am Montag, nachdem er Mais in einem iranischen Hafen gelÃ¶scht hatte. Ein zweites Schiff, der unter der Flagge der Komoren fahrendeÂ Methanol-Tanker "Elpis", durchquerte die Meerenge demnach ebenfalls.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Sonntag eine US-Blockade der Meerenge fÃ¼r alle Schiffe verkÃ¼ndet, die iranische HÃ¤fen ansteuern. Als Grund nannte Trump die Weigerung Teherans, ZugestÃ¤ndnisse beim iranischen Atomprogramm zu machen.



Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports abgewickelt werden, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.