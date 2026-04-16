Chemnitz (dts Nachrichtenagentur) - In Chemnitz, Leipzig und Plauen sind drei mutmaÃŸliche Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" festgenommen worden. Das teilte das Landeskriminalamt am Donnerstagvormittag mit. Den Beschuldigten, irakischen StaatsbÃ¼rgern im Alter von 26, 40 und 43 Jahren, wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen.
Die beiden Ã¤lteren MÃ¤nner wurden am Mittwoch in Chemnitz und Leipzig durch das Polizeiliche Terrorismus Abwehrzentrum (PTAZ) festgenommen, nachdem das Oberlandesgericht Dresden Haftbefehl erlassen hatte. Bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen wurden zehn Mobiltelefone, zwei Laptops, zwei Tablets und diverse Speichermedien sichergestellt. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen 2014 und 2016 als KÃ¤mpfer fÃ¼r den IS tÃ¤tig gewesen und dafÃ¼r Geld erhalten zu haben.
Bereits am 24. MÃ¤rz war der 26-JÃ¤hrige in Plauen festgenommen worden, gegen den ebenfalls ein Haftbefehl des Oberlandesgerichts Dresden vorlag. Auch hier wurden technische Asservate beschlagnahmt. Ihm wird eine TÃ¤tigkeit als KÃ¤mpfer fÃ¼r den IS zwischen Januar 2016 und Mai 2017 zur Last gelegt. Die Ermittlungen der Zentralstelle Extremismus Sachsen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten DatentrÃ¤ger, dauern an.
Brennpunkte
Mehrere mutmaÃŸliche IS-Mitglieder in Sachsen festgenommen
- dts - 16. April 2026, 10:47 Uhr
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Chemnitz (dts Nachrichtenagentur) - In Chemnitz, Leipzig und Plauen sind drei mutmaÃŸliche Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" festgenommen worden. Das teilte das Landeskriminalamt am Donnerstagvormittag mit. Den Beschuldigten, irakischen StaatsbÃ¼rgern im Alter von 26, 40 und 43 Jahren, wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen.
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