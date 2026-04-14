Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme

Friedrich Merz am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht offenbar keine MÃ¶glichkeit, angesichts der gestiegenen Energiepreise Hilfen zielgerichteter auf Haushalte mit kleinen Einkommen auszurichten. "Man muss ganz einfach sagen, wir haben dazu keinen Mechanismus", soll der Kanzler in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag gesagt haben, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Teilnehmer. "Es geht nicht."



Es gebe zwar einen sogenannten Direktauszahlungsmechanismus beim Bundesamt fÃ¼r Finanzen und Steuern, das dem Bundesfinanzministerium unterstehe. "Aber die verfÃ¼gen im Augenblick nur Ã¼ber etwa ein FÃ¼nftel der Daten der privaten Haushalte, die dafÃ¼r in Frage kÃ¤men", sagte er laut Bericht. Notwendig sei aber eine vollstÃ¤ndige Erfassung.



Der Kanzler soll in diesem Zusammenhang die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, kritisiert haben. Wenn die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrates in die Medien gehe "und uns den Vorwurf macht, das sei jetzt hier nicht zielgerichtet genug, also da muss ich ehrlich sagen, ich erwarte von der Vorsitzenden eines SachverstÃ¤ndigenrates, dass sie weiÃŸ, dass so ein Instrument nicht zur VerfÃ¼gung steht", soll Merz weiter gesagt haben. "Das ist ein SachverstÃ¤ndigenrat zur Beratung der Bundesregierung und nicht zur bestÃ¤ndigen, Ã¶ffentlichen Belehrung der Bundesregierung".

