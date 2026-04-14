Finanzen

Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme

  • dts - 14. April 2026, 19:17 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme
Friedrich Merz am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht offenbar keine MÃ¶glichkeit, angesichts der gestiegenen Energiepreise Hilfen zielgerichteter auf Haushalte mit kleinen Einkommen auszurichten. "Man muss ganz einfach sagen, wir haben dazu keinen Mechanismus", soll der Kanzler in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag gesagt haben, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Teilnehmer. "Es geht nicht."

Es gebe zwar einen sogenannten Direktauszahlungsmechanismus beim Bundesamt fÃ¼r Finanzen und Steuern, das dem Bundesfinanzministerium unterstehe. "Aber die verfÃ¼gen im Augenblick nur Ã¼ber etwa ein FÃ¼nftel der Daten der privaten Haushalte, die dafÃ¼r in Frage kÃ¤men", sagte er laut Bericht. Notwendig sei aber eine vollstÃ¤ndige Erfassung.

Der Kanzler soll in diesem Zusammenhang die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, kritisiert haben. Wenn die Vorsitzende des SachverstÃ¤ndigenrates in die Medien gehe "und uns den Vorwurf macht, das sei jetzt hier nicht zielgerichtet genug, also da muss ich ehrlich sagen, ich erwarte von der Vorsitzenden eines SachverstÃ¤ndigenrates, dass sie weiÃŸ, dass so ein Instrument nicht zur VerfÃ¼gung steht", soll Merz weiter gesagt haben. "Das ist ein SachverstÃ¤ndigenrat zur Beratung der Bundesregierung und nicht zur bestÃ¤ndigen, Ã¶ffentlichen Belehrung der Bundesregierung".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen
    Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ihren Kurs im Streit um die EntlastungsmaÃŸnahmen verteidigt. "Ich will aber auch

    Mehr
    Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell
    Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat vor Risiken fÃ¼r Banken durch das neue KI-Modell "Mythos" des US-Konzerns Anthropic und Ã¤hnliche

    Mehr
    Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen
    Klingbeil will schnell Entlastungen umsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet, dass der Bundestag seinen Gesetzentwurf fÃ¼r die Energiesteuersenkung zÃ¼gig beschlieÃŸt und

    Mehr
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein erneut in den USA vor Gericht
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein erneut in den USA vor Gericht
    US-MilitÃ¤r: Teilblockade der StraÃŸe von Hormus erfolgreich
    US-MilitÃ¤r: Teilblockade der StraÃŸe von Hormus erfolgreich
    Sudan-Konferenz: AU-KommissionsprÃ¤sident Youssouf fordert konkrete Ergebnisse
    Sudan-Konferenz: AU-KommissionsprÃ¤sident Youssouf fordert konkrete Ergebnisse
    Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union
    Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union
    Mord an GroÃŸmutter: Lebenslange Haft fÃ¼r 24-JÃ¤hrigen in MÃ¼nchen
    Mord an GroÃŸmutter: Lebenslange Haft fÃ¼r 24-JÃ¤hrigen in MÃ¼nchen
    "Historische Chance": Rubio empfÃ¤ngt Vertreter Israels und des Libanon in Washington

    Top Meldungen

    MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt
    MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt

    Die AktienmÃ¤rkte weltweit rechnen offenbar mit einem baldigen Ende des Krieges in Nahost. Die Kurse waren am Dienstag vielerorts im Aufwind und der Ã–lpreis gab deutlich nach.

    Mehr
    Arbeitgeberverband lobt geplante Einsparungen im Gesundheitssystem
    Arbeitgeberverband lobt geplante Einsparungen im Gesundheitssystem

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der Arbeitgebervereinigung BDA, Rainer Dulger, hat die von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekÃ¼ndigten Reformen zur

    Mehr
    BDA spricht sich gegen steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie aus
    BDA spricht sich gegen steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, hat die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerfreie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts