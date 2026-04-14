Politik

Trump deutet neue Iran-GesprÃ¤che in Islamabad an

  • AFP - 14. April 2026, 20:16 Uhr
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US-PrÃ¤sident Trump am Montag im WeiÃŸen Haus in Washington
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine mÃ¶gliche neue GesprÃ¤chsrunde mit dem Iran in den kommenden Tagen angedeutet. Die 'New York Post' zitierte Trump am Dienstag mit den Worten, 'in den nÃ¤chsten zwei Tagen' kÃ¶nne Bewegung in die Sache kommen. Eine erste Verhandlungsrunde am Wochenende war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Trump kÃ¼ndigte daraufhin eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus an, die am Montagnachmittag in Kraft trat.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine mÃ¶gliche neue GesprÃ¤chsrunde mit dem Iran in den kommenden Tagen angedeutet. Die "New York Post" zitierte Trump am Dienstag mit den Worten, "in den nÃ¤chsten zwei Tagen" kÃ¶nne Bewegung in die Sache kommen. Eine erste Verhandlungsrunde am Wochenende war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Trump kÃ¼ndigte daraufhin eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus an, die am Montagnachmittag in Kraft trat.

Nach Angaben der Zeitung sagte Trump in einem Telefonat mit einem Reporter der "New York Post" in Islamabad, er solle "wirklich dort bleiben, denn in den nÃ¤chsten zwei Tagen kÃ¶nnte etwas passieren". Er begrÃ¼ndete dies mit dem Einsatz des pakistanischen Armeechefs Asim Munir fÃ¼r eine diplomatische LÃ¶sung zwischen dem Iran und den USA. Munir mache "einen groÃŸartigen Job", sagte Trump demnach.

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