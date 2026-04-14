Trump deutet neue Iran-GesprÃ¤che in Islamabad an

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US-PrÃ¤sident Trump am Montag im WeiÃŸen Haus in Washington

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine mÃ¶gliche neue GesprÃ¤chsrunde mit dem Iran in den kommenden Tagen angedeutet. Die 'New York Post' zitierte Trump am Dienstag mit den Worten, 'in den nÃ¤chsten zwei Tagen' kÃ¶nne Bewegung in die Sache kommen. Eine erste Verhandlungsrunde am Wochenende war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Trump kÃ¼ndigte daraufhin eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus an, die am Montagnachmittag in Kraft trat.