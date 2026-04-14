Selenskyj: US-Verhandler haben wegen Iran-Kriegs "keine Zeit fÃ¼r die Ukraine"

Ukrainischer PrÃ¤sident Selenskyj am Dienstag im Kanzleramt in Berlin

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat negative Auswirkungen des Iran-Kriegs fÃ¼r die FriedensbemÃ¼hungen und die Waffenlieferungen fÃ¼r sein Land beklagt. Selenskyj sagte am Dienstag in einem ZDF-Interview mit Moderatorin Maybrit Illner mit Blick auf die beiden US-UnterhÃ¤ndler Jared Kushner und Steve Witkoff: 'Sie sind stÃ¤ndig in Kontakt mit Iran und haben keine Zeit fÃ¼r die Ukraine.' Selenskyj klagte zudem Ã¼ber EngpÃ¤sse beim Patriot-Luftabwehrsystem.

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat negative Auswirkungen des Iran-Kriegs fÃ¼r die FriedensbemÃ¼hungen und die Waffenlieferungen fÃ¼r sein Land beklagt. Selenskyj sagte am Dienstag in einem ZDF-Interview mit Moderatorin Maybrit Illner mit Blick auf die beiden US-UnterhÃ¤ndler Jared Kushner und Steve Witkoff: "Sie sind stÃ¤ndig in Kontakt mitÂ IranÂ und haben keine Zeit fÃ¼r die Ukraine." Selenskyj klagte zudem Ã¼ber EngpÃ¤sse beim Patriot-Luftabwehrsystem.



"Wenn der Krieg lÃ¤nger dauert, wird es weniger Waffen fÃ¼r dieÂ UkraineÂ geben", sagte Selenskyj in dem ZDF-Interview und ergÃ¤nzte mit Blick auf das wichtige Patriot-System: "Wir haben so ein Defizit gerade, schlimmer geht es nicht mehr."



Selenskyj bot zugleich die Hilfe seines Landes in der StraÃŸe von Hormus an. "Die StraÃŸe von Hormus ist gesperrt und die wollen wir entsperren, durch die Sperrung des Schwarzen Meers haben wir schon Erfahrungen", sagte Selenskyj und fÃ¼gte hinzu: "Amerika hat uns noch nicht gefragt."



Zum VerhÃ¤ltnisÂ von US-PrÃ¤sident Donald TrumpÂ zu Kreml-Chef Wladimir Putin sagte der ukrainische PrÃ¤sident, dass die USA eine konstruktivere Diplomatie mit Russland hÃ¤tten als mit den EuropÃ¤ern. "In trilateralen GesprÃ¤chen ist es schwierig fÃ¼r europÃ¤ische LÃ¤nder, einen Platz zu finden. Das ist wichtig, aber schwierig", sagte Selenskyj in dem ZDF-Interview. "Und ich sehe kein Signal von Seiten der USA, dass sie das wÃ¼nschen."



Auf eine Frage zu Trumps Haltung zur Ukraine antwortete er: "Ich habe das GefÃ¼hl, er hat schon von Anfang an gesagt, er bleibt in der Mitte. Das zeigt, dass er weder auf meiner noch auf Russlands Seite steht." Er hob zugleich hervor, wie wichtig der Druck von Seiten der USA auf Russland sei, und stimmte der Bewertung zu, dass Trump der einzige sei, vor dem Putin Angst habe. "Wenn die USA keinen Druck auf Russland ausÃ¼ben, dann werden sie keine Angst mehr haben", sagte Selenskyj.



Positiv Ã¤uÃŸerte sich Selenskyj Ã¼ber Deutschland. "Der grÃ¶ÃŸte strategische Partner in Europa ist ganz sicher Deutschland", sagte Selenskyj. Deutschland helfe seinem Land heute mehr als die USA.



Selenskyj hatte sich zuvor mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin getroffen. Anlass des Treffens waren die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit mehr als 20 Jahren. Vereinbart wurden dabei unter anderem eine strategische Partnerschaft zwischen beiden LÃ¤ndern, Zusammenarbeit bei Drohnen und Luftverteidigung sowie Hilfen fÃ¼r die ukrainische Industrie.