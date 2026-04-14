Finanzen

Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen

  • dts - 14. April 2026, 19:02 Uhr
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Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ihren Kurs im Streit um die EntlastungsmaÃŸnahmen verteidigt.

"Ich will aber auch grundsÃ¤tzlich anmerken, dass wir als Union, als Partei der sozialen Marktwirtschaft auch sagen mÃ¼ssen, dass der Staat nicht jedes Risiko abfedern kann", soll Reiche am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion gesagt haben, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Teilnehmer.

Demnach erklÃ¤rte Reiche, mit dem "Entlastungssignal" der Koalition vom vergangenen Wochenende habe man die Chance, "zumindest die grÃ¶ÃŸte Not bei denen, die auf ihr Auto angewiesen sind, zu lindern". Derzeit gebe es "durch gestÃ¶rte MÃ¤rkte hohe Preise, aber keine physischen Knappheiten", soll Reiche weiter gesagt haben. Daher mÃ¼sse der Staat die Mittel, die er wÃ¤hle, "zielgerichtet, mit AugenmaÃŸ und vor allem so wÃ¤hlen, dass, wenn die Krise lÃ¤nger andauern sollte, wir auch noch Pulver haben, was wir verschieÃŸen kÃ¶nnen oder Silber, was wir hinlegen kÃ¶nnen".

Wer zu Beginn einer Krise alles auf den Tisch lege "oder suggeriert, dass wir auch in Zukunft jedes Risiko abfedern kÃ¶nnen, macht einen Fehler". Und es sei gut, "dass wir uns davor bewahrt haben und dass wir diesen Fehler nicht machen", wird Reiche weiter zitiert. Deswegen sei es auch richtig gewesen, "der Ãœbergewinnsteuer eine Absage zu erteilen und den Finanzminister zu bitten, wenn man Ã¼berhaupt daran denkt, es europÃ¤isch zunÃ¤chst einmal abzuprÃ¼fen", sagte die Wirtschaftsministerin laut "Rheinischer Post".

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