Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an

Logo von Amazon Leo

Der US-Konzern Amazon hat den Kauf des US-Satellitenbetreibers Globalstar angekÃ¼ndigt. Der Konzern von MilliardÃ¤r Jeff Bezoes baut aktuell ein eigenes Satellitennetzwerk namens Leo auf.Â

Der US-Konzern Amazon hat den Kauf des US-Satellitenbetreibers Globalstar angekÃ¼ndigt. Amazon habe ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet und werde den AktionÃ¤ren von Globalstar ein Angebot von 90 Dollar pro Anteilsschein machen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Globalstar hat Medienberichten zufolge einen Marktwert von rund neun Milliarden Dollar (7,6 Milliarden Euro).



Amazon kÃ¶nnte mit Hilfe von Globalstar dem Satellitennetzwerk Starlink von US-MilliardÃ¤r Elon Musk Konkurrenz machen. Der Konzern von MilliardÃ¤r Jeff Bezos baut aktuell ein eigenes Satellitennetzwerk namens Leo auf. "Es gibt Milliarden von Kunden, die an Orten leben, reisen und arbeiten, die auÃŸerhalb der Reichweite bestehender Netzwerke liegen, und wir haben Amazon Leo ins Leben gerufen, um diese LÃ¼cke zu schlieÃŸen", erklÃ¤rte Konzernmanager Panos Panay am Dienstag.



Leo betreibt aktuell rund 200 Satelliten im Weltraum. Starlink von Musks Unternehmen SpaceX verfÃ¼gt Ã¼ber 10.000 Satelliten.Â



Amazon zufolge haben rund 58 Prozent der AktionÃ¤re von Globalstar das Angebot bereits angenommen. Der Kauf soll demnach im kommenden Jahr abgeschlossen werden.



20 Prozent an Globalstar gehÃ¶ren dem US-Techkonzern Apple. Er werde Leo fÃ¼r Satellitenkommunikation direkt auf iPhones und Apple-Smartwatches nutzen, hieÃŸ es.Â