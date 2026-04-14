Sudan-Konferenz: AU-KommissionsprÃ¤sident Youssouf fordert konkrete Ergebnisse

Kanzler Merz am Dienstag bei der BegrÃ¼ÃŸung von AU-KommissionsprÃ¤sident Youssouf in Berlin

Vor einer internationalen Sudan-Konferenz in Berlin hat der KommissionsprÃ¤sident der Afrikanischen Union (AU), Mahmoud Ali Youssouf, konkrete Ergebnisse und Hilfszusagen angemahnt.

Vor einer internationalen Sudan-Konferenz in Berlin hat der KommissionsprÃ¤sident der Afrikanischen Union (AU), Mahmoud Ali Youssouf, konkrete Ergebnisse und Hilfszusagen angemahnt. Es mÃ¼sse darum gehen, "wie wir das sudanesische Volk am besten unterstÃ¼tzen kÃ¶nnen", sagte Youssouf am Dienstag bei einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin.



Merz sagte, der Konflikt im Sudan sei "die grÃ¶ÃŸte humanitÃ¤re Krise der Gegenwart", stehe aber "nicht sehr hÃ¤ufig im Blickwinkel unserer Ã¶ffentlichen Wahrnehmung". Im Sudan litten mehr als 20 Millionen Menschen an Hunger, fast die HÃ¤lfte der BevÃ¶lkerung. Deutschland zÃ¤hle zu den grÃ¶ÃŸten Gebern humanitÃ¤rer Hilfe und unterstÃ¼tze darÃ¼ber hinaus auch die BemÃ¼hungen einer Vermittlergruppe aus den USA, Saudi-Arabien, den Vereinigen Arabischen Emiraten und Ã„gypten um einen Waffenstillstand.



AU-KommissionsprÃ¤sident Youssouf sagte, auch die AU werde sich weiter fÃ¼r einen Waffenstillstand und eine FriedenslÃ¶sung im Sudan einsetzen. Bisher sei dies nicht erreicht worden, "aber mit der UnterstÃ¼tzung Deutschlands und anderer Partner mÃ¶chten wir bald zu einem Waffenstillstand kommen", fÃ¼gte der Diplomat aus dem ostafrikanischen Dschibuti im Bundeskanzleramt hinzu.



Im Sudan, dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas, liefern sich die Armee von MilitÃ¤rmachthaber Abdel Fattah al-Burhan und die paramilitÃ¤rische Miliz Rapid Support Forces (RSF) seines frÃ¼heren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit April 2023 einen erbitterten Machtkampf. Durch den Krieg sind zehntausende Menschen getÃ¶tet worden, mehr als elf Millionen Menschen wurden vertrieben.



Ziel der Sudan-Konferenz in Berlin am Mittwoch ist es unter anderem, die Friedensverhandlungen wiederzubeleben und Hilfen fÃ¼r die BevÃ¶lkerung zu mobilisieren. An der Konferenz nehmen Regierungsvertreter, Hilfsorganisationen und zivilgesellschaftliche Gruppen teil, die beiden Konfliktparteien aus dem Sudan sind nicht vertreten. Die AU ist Mitausrichter der Konferenz. Die Bundesregierung hatte nach Angaben des AuswÃ¤rtigen Amts im vergangenen Jahr mehr als 160 Millionen Euro fÃ¼r Sudan und seine NachbarlÃ¤nder zur VerfÃ¼gung gestellt.