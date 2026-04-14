Politik

Umfrage: CDU vor Abgeordnetenhauswahl in Berlin weiter vorn

  • AFP - 14. April 2026, 20:46 Uhr
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Berliner Abgeordnetenhaus
Bild: AFP

Gut fÃ¼nf Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die CDU des Regierenden BÃ¼rgermeisters Kai Wegner in einer Umfrage weiter vor allen anderen Parteien. Der Erhebung fÃ¼r die 'Bild'-Zeitung zufolge kommen die Christdemokraten auf 21 Prozent.

Gut fÃ¼nf Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die CDU des Regierenden BÃ¼rgermeisters Kai Wegner in einer Umfrage weiter vor allen anderen Parteien. Der am Dienstag verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Insa fÃ¼r die "Bild"-Zeitung zufolge kommen die Christdemokraten, die in der Bundeshauptstadt derzeit mit der SPD regieren, auf 21 Prozent. Die Sozialdemokraten folgen gleichauf mit der AfD mit je 17 Prozent.

Mit jeweils 15 Prozent kÃ¶nnen laut der Umfrage die GrÃ¼nen und die Linke rechnen. Die FDP und das BSW kommen auf drei beziehungsweise vier Prozent und wÃ¼rden damit nicht in das Landesparlament einziehen. Politisch denkbare Koalitionsoptionen wÃ¤ren damit BÃ¼ndnisse aus CDU, SPD und GrÃ¼nen oder SPD, GrÃ¼nen und Linkspartei.

Die Wahl findet am 22. September zeitgleich mit der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern statt. Zuvor wird am 6. September der Landtag von Sachsen-Anhalt gewÃ¤hlt. Insa befragte fÃ¼r die "Bild"-Zeitung von Dienstag vergangener Woche bis Dienstag 1000 Wahlberechtigte in Berlin.

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