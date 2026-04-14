Gut fÃ¼nf Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die CDU des Regierenden BÃ¼rgermeisters Kai Wegner in einer Umfrage weiter vor allen anderen Parteien. Der am Dienstag verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Insa fÃ¼r die "Bild"-Zeitung zufolge kommen die Christdemokraten, die in der Bundeshauptstadt derzeit mit der SPD regieren, auf 21 Prozent. Die Sozialdemokraten folgen gleichauf mit der AfD mit je 17 Prozent.
Mit jeweils 15 Prozent kÃ¶nnen laut der Umfrage die GrÃ¼nen und die Linke rechnen. Die FDP und das BSW kommen auf drei beziehungsweise vier Prozent und wÃ¼rden damit nicht in das Landesparlament einziehen. Politisch denkbare Koalitionsoptionen wÃ¤ren damit BÃ¼ndnisse aus CDU, SPD und GrÃ¼nen oder SPD, GrÃ¼nen und Linkspartei.
Die Wahl findet am 22. September zeitgleich mit der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern statt. Zuvor wird am 6. September der Landtag von Sachsen-Anhalt gewÃ¤hlt. Insa befragte fÃ¼r die "Bild"-Zeitung von Dienstag vergangener Woche bis Dienstag 1000 Wahlberechtigte in Berlin.
Politik
Umfrage: CDU vor Abgeordnetenhauswahl in Berlin weiter vorn
- AFP - 14. April 2026, 20:46 Uhr
Gut fÃ¼nf Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die CDU des Regierenden BÃ¼rgermeisters Kai Wegner in einer Umfrage weiter vor allen anderen Parteien. Der Erhebung fÃ¼r die 'Bild'-Zeitung zufolge kommen die Christdemokraten auf 21 Prozent.
Gut fÃ¼nf Monate vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liegt die CDU des Regierenden BÃ¼rgermeisters Kai Wegner in einer Umfrage weiter vor allen anderen Parteien. Der am Dienstag verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Insa fÃ¼r die "Bild"-Zeitung zufolge kommen die Christdemokraten, die in der Bundeshauptstadt derzeit mit der SPD regieren, auf 21 Prozent. Die Sozialdemokraten folgen gleichauf mit der AfD mit je 17 Prozent.
Weitere Meldungen
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine mÃ¶gliche neue GesprÃ¤chsrunde mit dem Iran in den kommenden Tagen angedeutet. Die "New York Post" zitierte Trump am Dienstag mit den Worten,Mehr
Die am Montag in Kraft getretene US-Teilblockade der StraÃŸe von Hormus ist nach US-Angaben erfolgreich. "WÃ¤hrend der ersten 24 Stunden hat kein Schiff die US-BlockadeMehr
US-AuÃŸenminister Marco RubioÂ hat Vertreter aus Israel und dem Libanon zu ersten direkten GesprÃ¤chen seit mehr als 30 Jahren empfangen. Rubio sprach am Dienstag in WashingtonMehr
Top Meldungen
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat vor Risiken fÃ¼r Banken durch das neue KI-Modell "Mythos" des US-Konzerns Anthropic und Ã¤hnlicheMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Dienstag fÃ¼r ein Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union ausgesprochen. Die EuropÃ¤ischeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet, dass der Bundestag seinen Gesetzentwurf fÃ¼r die Energiesteuersenkung zÃ¼gig beschlieÃŸt undMehr