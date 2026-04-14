Finanzen

Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell

  • dts - 14. April 2026, 18:47 Uhr
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Bafin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat vor Risiken fÃ¼r Banken durch das neue KI-Modell "Mythos" des US-Konzerns Anthropic und Ã¤hnliche Angebote gewarnt. "Es gab bereits andere vergleichbare AnsÃ¤tze, und es kann erwartet werden, dass auch andere Anbieter derartige Modelle vorstellen werden", sagte ein Bafin-Sprecher dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Finanzunternehmen mÃ¼ssen sich darauf einstellen, dass in KÃ¼rze Schwachstellen entdeckt werden kÃ¶nnten, die dann auch zeitnah und schnell behoben werden mÃ¼ssen."

Anthropic hatte sein neues Spitzenmodell Claude Mythos Preview vergangene Woche angekÃ¼ndigt. Das System kann SicherheitslÃ¼cken in IT-Systemen eigenstÃ¤ndig und in groÃŸem AusmaÃŸ finden. US-Finanzminister Scott Bessent und Fed-Chef Jerome Powell hatten deshalb fÃ¼hrende Vertreter der Wall Street wegen Mythos kurzfristig zu einem Treffen einbestellt. Ziel war es, die Institute fÃ¼r Risiken durch das neue KI-Modell und vergleichbare Systeme zu sensibilisieren und sicherzustellen, dass sie entsprechende SchutzmaÃŸnahmen ergreifen.

In Deutschland und auch auf europÃ¤ischer Ebene gab es Finanzkreisen zufolge kein Ad-hoc-Spitzentreffen zwischen Banken und BehÃ¶rden wie in den USA. Allerdings werden neue Bedrohungen fÃ¼r die Cybersicherheit auch in Europa im regelmÃ¤ÃŸigen Austausch zwischen BehÃ¶rden und Banken besprochen. Einige US-GroÃŸbanken wie Goldman Sachs setzen "Mythos" laut "Handelsblatt" bereits ein.

Deutsche Banken haben demnach dagegen noch keinen Zugriff auf das Modell. Die Commerzbank und die DZ Bank sagten der Zeitung, sie setzten Mythos bisher nicht ein. Die Deutsche Bank wollte sich "zu einzelnen Anbietern oder spezifischen KI-Modellen" nicht Ã¤uÃŸern.

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