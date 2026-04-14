Die AktienmÃ¤rkte weltweit rechnen offenbar mit einem baldigen Ende des Krieges in Nahost. Die Kurse waren am Dienstag vielerorts im Aufwind und der Ã–lpreis gab deutlich nach. "Der Markt ist ein zukunftsorientierter Mechanismus, und derzeit preist er ein, dass der Krieg vorbei ist", erklÃ¤rte Adam Sarhan, Analyst bei 50 Park Investments.
An der Wall Street in New York startete der wichtige Dow-Jones-Index mit einem Plus um 0,3 Prozent, der Tech-Index Nasdaq legte um 1,04 Prozent zu und der breitere S&P500 um 0,52 Prozent. Der deutsche Leitindex Dax stieg zeitweise deutlich Ã¼ber die Marke von 24.000 Punkten und auch die Indizes in Paris und Mailand notierten spÃ¼rbar im Plus.
Die Ã–lpreise sackten im Laufe des Tages ab, sowohl der Preis der Nordseesorte Brent als auch die US-Referenzsorte WTI fielen deutlich unter 100 Dollar pro Barrel. Der WTI-Kurs sank um mehr als drei Prozent, der Brent-Kurs nicht ganz so stark.
Die MÃ¤rkte richten ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die Lage im Nahen Osten, wo seit einigen Tagen ein Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran herrscht. Zwar waren die FriedensgesprÃ¤che in Pakistan am Wochenende ergebnislos verlaufen, doch US-PrÃ¤sident Donald Trump zeigte sich am Montag zuversichtlich, dass der Iran ein Abkommen schlieÃŸen wolle.
"Der Markt ist Ã¼berzeugt, dass dieser Krieg in eine neue Phase eingetreten ist, die zum Ende der KÃ¤mpfe und zur WiederÃ¶ffnung der Seewege fÃ¼hren wird", erklÃ¤rte Kathleen Brooks, Analystin bei XTB. Der Iran blockiert weiterhin die fÃ¼r den Ã–l- und Gastransport wichtige StraÃŸe von Hormus fÃ¼r die meisten Schiffe und seit Montag haben auch die USA ihrerseits eine Blockade der Meerenge fÃ¼r Schiffe verhÃ¤ngt, die iranische HÃ¤fen anlaufen.
Wirtschaft
MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt
- AFP - 14. April 2026, 17:11 Uhr
Die AktienmÃ¤rkte weltweit rechnen offenbar mit einem baldigen Ende des Krieges in Nahost. Die Kurse waren am Dienstag vielerorts im Aufwind und der Ã–lpreis gab deutlich nach.
Die AktienmÃ¤rkte weltweit rechnen offenbar mit einem baldigen Ende des Krieges in Nahost. Die Kurse waren am Dienstag vielerorts im Aufwind und der Ã–lpreis gab deutlich nach. "Der Markt ist ein zukunftsorientierter Mechanismus, und derzeit preist er ein, dass der Krieg vorbei ist", erklÃ¤rte Adam Sarhan, Analyst bei 50 Park Investments.
Weitere Meldungen
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat seine Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland erneut leicht abgesenkt. FÃ¼r 2026 gehen die ExpertenMehr
SchwÃ¤cheres Wachstum, hÃ¶here Inflation: Wegen des Iran-Kriegs und des Energiepreisschocks rechnet der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) im laufenden Jahr mit einemMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Forderung von CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann, die Zahl der gesetzlichen Krankenversicherungen drastisch zusammenzustreichen, sorgt inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, hat die von der Bundesregierung vorgeschlagene steuerfreieMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandschef der gesetzlichen Krankenversicherung DAK-Gesundheit, Andreas Storm, hat die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina WarkenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Deutschlandticket hat laut einer aktuellen Studie des Bundesministeriums fÃ¼r Verkehr positive Effekte auf den Ã¶ffentlichen Verkehr und dieMehr