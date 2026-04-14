MÃ¤rkte rechnen mit Kriegsende in Nahost - Ã–lpreis sinkt

Tankstelle in Frankreich

Die AktienmÃ¤rkte weltweit rechnen offenbar mit einem baldigen Ende des Krieges in Nahost. Die Kurse waren am Dienstag vielerorts im Aufwind und der Ã–lpreis gab deutlich nach.

Die AktienmÃ¤rkte weltweit rechnen offenbar mit einem baldigen Ende des Krieges in Nahost. Die Kurse waren am Dienstag vielerorts im Aufwind und der Ã–lpreis gab deutlich nach. "Der Markt ist ein zukunftsorientierter Mechanismus, und derzeit preist er ein, dass der Krieg vorbei ist", erklÃ¤rte Adam Sarhan, Analyst bei 50 Park Investments.



An der Wall Street in New York startete der wichtige Dow-Jones-Index mit einem Plus um 0,3 Prozent, der Tech-Index Nasdaq legte um 1,04 Prozent zu und der breitere S&P500 um 0,52 Prozent. Der deutsche Leitindex Dax stieg zeitweise deutlich Ã¼ber die Marke von 24.000 Punkten und auch die Indizes in Paris und Mailand notierten spÃ¼rbar im Plus.



Die Ã–lpreise sackten im Laufe des Tages ab, sowohl der Preis der Nordseesorte Brent als auch die US-Referenzsorte WTI fielen deutlich unter 100 Dollar pro Barrel. Der WTI-Kurs sank um mehr als drei Prozent, der Brent-Kurs nicht ganz so stark.



Die MÃ¤rkte richten ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf die Lage im Nahen Osten, wo seit einigen Tagen ein Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran herrscht. Zwar waren die FriedensgesprÃ¤che in Pakistan am Wochenende ergebnislos verlaufen, doch US-PrÃ¤sident Donald Trump zeigte sich am Montag zuversichtlich, dass der Iran ein Abkommen schlieÃŸen wolle.



"Der Markt ist Ã¼berzeugt, dass dieser Krieg in eine neue Phase eingetreten ist, die zum Ende der KÃ¤mpfe und zur WiederÃ¶ffnung der Seewege fÃ¼hren wird", erklÃ¤rte Kathleen Brooks, Analystin bei XTB. Der Iran blockiert weiterhin die fÃ¼r den Ã–l- und Gastransport wichtige StraÃŸe von Hormus fÃ¼r die meisten Schiffe und seit Montag haben auch die USA ihrerseits eine Blockade der Meerenge fÃ¼r Schiffe verhÃ¤ngt, die iranische HÃ¤fen anlaufen.