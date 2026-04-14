IWF senkt Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland und Weltwirtschaft

Internationaler WÃ¤hrungsfonds (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat seine Konjunkturprognose fÃ¼r Deutschland erneut leicht abgesenkt.



FÃ¼r 2026 gehen die Experten aus Washington nun von einem Wachstum von 0,8 Prozent aus, im Oktober 2025 war der IWF noch von einem Wachstum von 0,9 Prozent ausgegangen. FÃ¼r 2027 rechnet der WÃ¤hrungsfonds mit einem Wachstum von 1,2 Prozent. Deutschland wÃ¼rde damit 2026 unter den betrachteten wirtschaftsstarken LÃ¤ndern Italien und Japan Ã¼berholen.



FÃ¼r die Eurozone wird 2026 ein Wachstum von 1,1 Prozent erwartet, 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober 2025 fÃ¼r 2026 erwartet worden war, und weltweit soll die Wirtschaft um 3,1 Prozent zulegen. Global wurden die Erwartungen damit seit Oktober 2025 um 0,1 Prozentpunkte nach unten geschraubt. 2027 soll das Wachstum fÃ¼r die Eurozone 1,2 Prozent betragen und fÃ¼r die Weltwirtschaft 3,2 Prozent.



FÃ¼r die USA erwartet der IWF 2026 ein Wachstum von 2,3 Prozent, nachdem im Oktober 2025 ein Wachstum von 2,1 Prozent prognostiziert worden waren. FÃ¼r China wurde die Oktober-Prognose von 4,2 Prozent auf 4,4 Prozent erhÃ¶ht. Das Wachstum der russischen Wirtschaft schÃ¤tzt der IWF nun auf 1,1 Prozent, nachdem im Oktober 2025 noch 1,0 Prozent erwartet worden waren. FÃ¼r 2027 wird ein Wachstum von 2,1 Prozent fÃ¼r die USA erwartet, fÃ¼r China 4,0 Prozent und fÃ¼r Russland 1,1 Prozent.



Der IWF gab zu bedenken, dass diese Zahlen unter der Voraussetzung sehen, dass der Nahostkonflikt in Dauer und AusmaÃŸ begrenzt bleibt und die daraus resultierenden StÃ¶rungen bis Mitte 2026 abklingen. "Prognosen, die auf Annahmen aus der Zeit vor dem Konflikt basieren, hÃ¤tten eine leichte AufwÃ¤rtskorrektur des globalen Wachstums fÃ¼r 2026 gegenÃ¼ber der im Januar verÃ¶ffentlichten Aktualisierung um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent ergeben", heiÃŸt es in dem Bericht. "Daher spiegelt die AbwÃ¤rtskorrektur fÃ¼r 2026 weitgehend die StÃ¶rungen durch den Konflikt im Nahen Osten wider, die teilweise durch die Nachwirkungen der jÃ¼ngsten starken Daten und gesenkte ZollsÃ¤tze ausgeglichen werden."



Der Internationale WÃ¤hrungsfonds erklÃ¤rte, dass die Weltwirtschaft erneut Gefahr laufe, aus der Bahn geworfen zu werden. "In einem ungÃ¼nstigen Szenario mit stÃ¤rkeren und anhaltenderen Energiepreisanstiegen wÃ¼rde sich das weltweite Wachstum im Jahr 2026 weiter auf 2,5 Prozent verlangsamen, und die Inflation wÃ¼rde 5,4 Prozent erreichen", heiÃŸt es weiter. "In einem noch schwerwiegenderen Szenario, in dem die Energieinfrastruktur in der Konfliktregion stÃ¤rker beschÃ¤digt wird, wÃ¤ren die Auswirkungen noch grÃ¶ÃŸer: Das globale Wachstum wÃ¼rde 2026 auf nur etwa 2 Prozent sinken, wÃ¤hrend die Gesamtinflation bis 2027 knapp Ã¼ber 6 Prozent liegen wÃ¼rde. Die Auswirkungen auf Schwellen- und EntwicklungslÃ¤nder wÃ¤ren fast doppelt so groÃŸ wie auf die fortgeschrittenen Volkswirtschaften."

